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21.06.2022  13:16   

Фото руин колледжа Харькова, в который оккупанты ударили ракетой

В ночь на 21 июня российские войска ударили ракетой по жилищно-коммунальному колледжу университета городского хозяйства имени Бекетова на улице Шевченко в Харькове.

РФ обстреляла жилищно-коммунальный колледж в Харькове, 21 июня 2022 года. Фото: Общественное Харьков
Фото: Суспільне.Харків

Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Харьковской области Владимир Тимошко, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

«Этой ночью произошло то же самое, что произошло минувшей ночью и позапрошлой ночью. С 23:00 до 1:00 российские оккупационные войска наносят удары управляемыми крылатыми ракетами по инфраструктуре города Харькова. Сегодня ночью нанесен удар по учебному заведению", - рассказал он журналистам на месте удара.

РФ обстреляла жилищно-коммунальный колледж в Харькове, 21 июня 2022 года. Фото: Общественное Харьков
Фото: Суспільне.Харків

К счастью, жертв и пострадавших нет. По словам Тимошко, в колледже не находилось ни одного военного.

РФ обстреляла жилищно-коммунальный колледж в Харькове, 21 июня 2022 года. Фото: Общественное Харьков
Фото: Суспільне.Харків

Директор колледжа Виктор Лукьянов сообщил, что от обстрела повреждены главный корпус колледжа и общежитие учебного заведения.

«Где проводить занятия для студентов? Мы планировали с 1 сентября начать учебный процесс в оффлайне. И жить негде»", - сказал он.

РФ обстреляла жилищно-коммунальный колледж в Харькове, 21 июня 2022 года. Фото: Общественное Харьков
Фото: Суспільне.Харків

Лукьянов сказал, что, по предварительным данным, корпус придется строить заново. Поврежденное здание восстановлению не подлежит.

Напомним, ночной ракетный обстрел Харькова 20 июня вызвал разрушения депо метрополитена в Салтовском районе города.

Источник:   Фото: Суспільне.Харків
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
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