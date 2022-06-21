21.06.2022 13:16

Фото руин колледжа Харькова, в который оккупанты ударили ракетой

В ночь на 21 июня российские войска ударили ракетой по жилищно-коммунальному колледжу университета городского хозяйства имени Бекетова на улице Шевченко в Харькове.



Фото: Суспільне.Харків

Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Харьковской области Владимир Тимошко, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

«Этой ночью произошло то же самое, что произошло минувшей ночью и позапрошлой ночью. С 23:00 до 1:00 российские оккупационные войска наносят удары управляемыми крылатыми ракетами по инфраструктуре города Харькова. Сегодня ночью нанесен удар по учебному заведению", - рассказал он журналистам на месте удара.



Фото: Суспільне.Харків



К счастью, жертв и пострадавших нет. По словам Тимошко, в колледже не находилось ни одного военного.



Фото: Суспільне.Харків



Директор колледжа Виктор Лукьянов сообщил, что от обстрела повреждены главный корпус колледжа и общежитие учебного заведения.



«Где проводить занятия для студентов? Мы планировали с 1 сентября начать учебный процесс в оффлайне. И жить негде»", - сказал он.



Фото: Суспільне.Харків



Лукьянов сказал, что, по предварительным данным, корпус придется строить заново. Поврежденное здание восстановлению не подлежит.

Напомним, ночной ракетный обстрел Харькова 20 июня вызвал разрушения депо метрополитена в Салтовском районе города.