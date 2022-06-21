21.06.2022 13:30 Рита Парфенова

В лесах под Изюмом бегают голодные и злые дезертиры армии рф

Российские командиры организовывают поиски сбежавших солдат.

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете, передает РЕДПОСТ.

По информации поссовета, боевые действия на территории общины не ведутся, но в последние дни по территории Боровой и других населенных пунктов проходит много вражеских войск и техники.

Так, в Гороховатку зашло большое количество русских военных, участвовавших в боях под Изюмом. Оттуда они вернулись раненые, грязные, голодные и злые, с поврежденной техникой. Расселились по селу для временной реабилитации. Есть информация, что около 200 рашистов после захода в деревню скрылись и скрываются в лесу. Их командиры организуют поиски дезертиров.

Вместо этого с купянского направления через Боровую, Пески-Радьковские и дальше в сторону Донецкой области идут «свежие» колонны рашистов. Такое же движение «новобранцев» происходит из Луганской области через Чернещину, Дружелюбовку на Лиман. Часть войск остается в лесах у села Пески-Радьковские.