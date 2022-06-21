21.06.2022 13:05 Виталий Хиневич

Игорь Терехов прокомментировал обращение Арестовича об эвакуации детей

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал обращение Арестовича об эвакуации детей из Харькова.



Игорь Терехов прокомментировал обращение Арестовича об эвакуации детей



Об этом сообщает РЕДПОСТ

Игорь Терехов в эфире Всеукраинского телемарафона прокомментировал слова Арестовича.

« Я видел обращение Арестовича по поводу эвакуации. Могу вам сказать, что мы очень радовались, когда несколько недель назад, когда наши мужественные войска отодвинули российского оккупанта от границ города Харькова. В городе прекратились обстрелы и очень много людей начало возвращаться в город, открывать бизнес, начала зарождаться экономика города, перезапускаться. Начал работу общественный транспорт.

Конечно, это не устраивало российского агрессора, потому что этими обстрелами он постоянно хочет держать в напряжении и запугивать харьковчан, сеять панику.

Я прежде всего хочу сказать, что бы харьковчане были спокойны. Наши войска сегодня мужественно защищают город Харьков.

Да, остается угроза обстрелов. О никакой паники не может быть и речи. Сегодня работают все наши коммунальные службы, работает общественный транспорт, метрополитен. Город Харьков, как функционировал, так и функционирует.

Что касается эвакуации, я как мэр, как харьковчанин, конечно, понимаю всю ответственность, которая лежит на мне и на руководстве области. Каждый житель города принимает для себя решение, остается он в Харькове или нет. Если люди захотят, у них есть пути эвакуации, и они могут уехать в другое место, а потом вернуться»,- сообщил Терехов.