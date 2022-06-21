21.06.2022 12:53 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 21 июня в западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12.00 21.06.2022

Республика Польша:

«Грушев» – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Краковец» – 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Шегини» – 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

«Ужгород» – 15 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

Румыния:

«Порубное» – 20 л/а, 0 пешеходов.

За сутки 20 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 76 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.



Из Украины за прошлые сутки выбыли 37 тысяч человек. Более 21 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.



В Украину за минувшие сутки прибыли более 39 тысяч человек, более 37 тысяч из них – украинцы.



Оформлено около 100 грузовиков с гуманитарной помощью.