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21.06.2022  12:53   Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 21 июня в западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12.00 21.06.2022

Республика Польша:

  • «Грушев» – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Краковец» – 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Шегини» – 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

  • «Ужгород» – 15 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

Румыния:

  • «Порубное» – 20 л/а, 0 пешеходов.

За сутки 20 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 76 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошлые сутки выбыли 37 тысяч человек. Более 21 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 39 тысяч человек, более 37 тысяч из них – украинцы.

Оформлено около 100 грузовиков с гуманитарной помощью.

Источник:   Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
 Тэги:  граница, украина, пункт пропуска
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