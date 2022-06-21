Ситуация с выездом из Украины 21 июня в западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12.00 21.06.2022
За сутки 20 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 76 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошлые сутки выбыли 37 тысяч человек. Более 21 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
В Украину за минувшие сутки прибыли более 39 тысяч человек, более 37 тысяч из них – украинцы.
Оформлено около 100 грузовиков с гуманитарной помощью.
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День летнего солнцестояния приходится на 21 июня, как и в любые другие годы, кроме высокосных.
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