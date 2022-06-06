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06.06.2022  15:05   Виталий Хиневич

В Украине дети переселенцы разукрасили футболки для продажи на аукционе

Во Львове прошла акция “Малюнок рятує”.

Аукцион футболок
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.
 
Сообщается, что в модульных городках во Львове прошла акция “Малюнок рятує”. Дети переселенцы из разных регионов Украины разукрасили 25 футболок, которые выставят на аукционе в США для нужд пострадавших от войны.
 
В частности деньги намерены собрать для нового проекта  “Сильні люди” от общественной организации  “Принцип свідомості» направленного на восстановление психофизического здоровья людей, пострадавших от развязанной россией войны.
 
По словам организаторов акции, в июне благотворительный фонд Liberty Ukraine Foundation организует встречи украинской диаспоры в США, где проведут аукцион футболок.
 
Напомним, платформа United24 собрала миллионы долларов для Украины.
 
Источник:   Укринофрм
 Тэги:  переселенцы, аукцион
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