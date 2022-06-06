06.06.2022 15:05 Виталий Хиневич

В Украине дети переселенцы разукрасили футболки для продажи на аукционе

Во Львове прошла акция “Малюнок рятує”.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что в модульных городках во Львове прошла акция “Малюнок рятує”. Дети переселенцы из разных регионов Украины разукрасили 25 футболок, которые выставят на аукционе в США для нужд пострадавших от войны.

В частности деньги намерены собрать для нового проекта “Сильні люди” от общественной организации “Принцип свідомості» направленного на восстановление психофизического здоровья людей, пострадавших от развязанной россией войны.

По словам организаторов акции, в июне благотворительный фонд Liberty Ukraine Foundation организует встречи украинской диаспоры в США, где проведут аукцион футболок.