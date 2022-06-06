06.06.2022 15:45 Виталий Хиневич

Цены на автострахование в Украине могут измениться

НБУ продолжает приводить рынок страхования к европейским стандартам.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Униан.

Сообщается, что с 1 июля 2022 года вступают в силу ряд новшеств по обязательному автострахованию ОСАГО.

Таким образом, лимит сумм страхования могут увеличить:

до 160 000 гривен за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (сейчас это 130 000 гривен);

до 320 000 гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (сейчас это 260 000 гривен).

Кроме этого стоит отметить, что выплаты по Европротоколу возрастут. С июля компенсация по Европротоколу с 50 000 гриве вырастет до 80 000 гривен. Участники ДТП смогут гораздо чаще решать свои претензии в результате ДТП без участия полиции.

В НБУ отмечают, что скачка цен на автогражданку не будет. Однако подорожание, скорее всего, будет.

Напомним, в Украине могут ввести уголовную ответственность за повышение цен.