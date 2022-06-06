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06.06.2022  15:45   Виталий Хиневич

Цены на автострахование в Украине могут измениться

НБУ продолжает приводить рынок страхования к европейским стандартам.

Автострахование
 
Об этом сообщает  РЕДПОСТ со ссылкой на Униан.
 
Сообщается, что с 1 июля 2022 года вступают в силу ряд новшеств по обязательному автострахованию ОСАГО.
 
Таким образом, лимит сумм страхования могут увеличить:
 
  • до 160 000 гривен за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (сейчас это 130 000 гривен);
  • до 320 000 гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (сейчас это 260 000 гривен).
Кроме этого стоит отметить, что выплаты по Европротоколу возрастут. С июля компенсация по Европротоколу с 50 000 гриве вырастет до 80 000 гривен. Участники ДТП смогут гораздо чаще решать свои претензии в результате ДТП без участия полиции.
 
В НБУ отмечают, что скачка цен на автогражданку не будет. Однако подорожание, скорее всего, будет.
 
Напомним, в Украине могут ввести уголовную ответственность за повышение цен.
 
Источник:   УНИАН
 Тэги:  автострахование
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