06.06.2022 15:45 Виталий Хиневич
Цены на автострахование в Украине могут измениться
НБУ продолжает приводить рынок страхования к европейским стандартам.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Униан.
Сообщается, что с 1 июля 2022 года вступают в силу ряд новшеств по обязательному автострахованию ОСАГО.
Таким образом, лимит сумм страхования могут увеличить:
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до 160 000 гривен за ущерб, причиненный имуществу потерпевших (сейчас это 130 000 гривен);
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до 320 000 гривен на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (сейчас это 260 000 гривен).
Кроме этого стоит отметить, что выплаты по Европротоколу возрастут. С июля компенсация по Европротоколу с 50 000 гриве вырастет до 80 000 гривен. Участники ДТП смогут гораздо чаще решать свои претензии в результате ДТП без участия полиции.
В НБУ отмечают, что скачка цен на автогражданку не будет. Однако подорожание, скорее всего, будет.
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