06.06.2022 14:40 Виталий Хиневич

Харьковский зоопарк успокаивал своих обитателей во время обстрелов: как это было

Животным Харьковского зоопарка помогали пережить вражеские обстрелы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Newsroom».

Сообщается, что сотрудники Харьковского зоопарка всячески пытались помочь животным пережить вражеские обстрелы и минимизировать стресс для них. В частности, они забивали фанерой стеклянные вольеры, включали музыку и фонтаны, чтобы минимизировать опасные звуки.

По словам замдиректора Харьковского зоопарка по организационным и хозяйственным вопросам Владимира Ковальковского, в первый день войны на работу смогли приехать не все сотрудники. Перво-наперво это те работники, которые живут за городом. В первую ночь с животными ночевали 10 сотрудников зоопарка.

Кроме этого отмечается, что некоторых зверей перевели в меньшие вольеры, в которых более безопасно и нет стекол. Чтобы обитатели быстрее адаптировались к новым условиям, для них включали музыку и фонари.

Для кормления животных был создан специальный алгоритм, который позволил сократить маршрут передвижения по территории. Сами же сотрудники, в период, когда не работал общественный транспорт, находились в зоопарке неделю-две.

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На данный момент в зоологическом саду находится 186 представителей животного мира. Сотрудники были готовы провести масштабную эвакуацию, но к счастью этого делать не пришлось.

В это же время отмечается, что Харьковский зоопарк стал убежищем не только для зверей с Экопарка. Сюда привозили животных харьковчане, которые не могли эвакуировать их вместе с собой. Таким образом, животный мир зоопарка пополнился змеями, черепахами, попугаями и игуанами.