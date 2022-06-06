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06.06.2022  14:40   Виталий Хиневич

Харьковский зоопарк успокаивал своих обитателей во время обстрелов: как это было

Животным Харьковского зоопарка помогали пережить вражеские обстрелы.

Харьковский зоопарк
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Newsroom».
 
Сообщается, что сотрудники Харьковского зоопарка всячески пытались помочь животным пережить вражеские обстрелы и минимизировать стресс для них. В частности, они забивали фанерой стеклянные вольеры, включали музыку и фонтаны, чтобы минимизировать опасные звуки.
 
По словам замдиректора Харьковского зоопарка по организационным и хозяйственным вопросам Владимира Ковальковского, в первый день войны на работу смогли приехать не все сотрудники. Перво-наперво это те работники, которые живут за городом. В первую ночь с животными ночевали 10 сотрудников зоопарка.
 
Кроме этого отмечается, что некоторых зверей перевели в меньшие вольеры, в которых более безопасно и нет стекол. Чтобы обитатели быстрее адаптировались к новым условиям, для них включали музыку и фонари.
 
Для кормления животных был создан специальный алгоритм, который позволил сократить маршрут передвижения по территории. Сами же сотрудники, в период, когда не работал общественный транспорт, находились в зоопарке неделю-две.
 
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На данный момент в зоологическом саду находится 186 представителей животного мира. Сотрудники были готовы провести масштабную эвакуацию, но к счастью этого делать не пришлось.
 
В это же время отмечается, что Харьковский зоопарк стал убежищем не только для зверей с Экопарка. Сюда привозили животных харьковчане, которые не могли эвакуировать их вместе с собой. Таким образом, животный мир зоопарка пополнился змеями, черепахами, попугаями и игуанами.
 
Напомним, ранее в Харьковском зоопарке определились с именем верблюжонка.
 
 
Источник:   Newsroom
 Тэги:  харьков, зоопарк
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