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13.05.2022  13:21   Виталий Хиневич

В Харькове мужчина забил до смерти знакомого

В Новобаварском районе мужчина убил своего знакомого.

Правонарушитель Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 13 мая около 6:30 местная жительница обратилась к полицейским. Женщина рассказала, что по месту жительства выявила тело 54-летнего знакомого.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 50-летний ранее судимый житель Харькова.
 
Полицейские выяснили, что при совместном распитии алкогольных напитков между мужчинами возник спор. Злоумышленник начал наносить 54-летнему потерпевшему удары кулаками и деревянным табуретом. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.
 
Злоумышленнику грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.
 
Напомним, под Харьковом женщина воткнула нож в спину возлюбленного.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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