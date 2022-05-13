13.05.2022 13:21 Виталий Хиневич

В Харькове мужчина забил до смерти знакомого

В Новобаварском районе мужчина убил своего знакомого.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что 13 мая около 6:30 местная жительница обратилась к полицейским. Женщина рассказала, что по месту жительства выявила тело 54-летнего знакомого.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 50-летний ранее судимый житель Харькова.

Полицейские выяснили, что при совместном распитии алкогольных напитков между мужчинами возник спор. Злоумышленник начал наносить 54-летнему потерпевшему удары кулаками и деревянным табуретом. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

Злоумышленнику грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.

Напомним, под Харьковом женщина воткнула нож в спину возлюбленного.