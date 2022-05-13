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13.05.2022  13:08   Рита Парфенова

Житель Харькова незаконно переправлял мужчин в россию

Правоохранители Харьковщины разоблачили четырех украинцев и организаторов преступления.

Житель Харькова незаконно переправлял мужчин в россию

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, четырех нарушителей, в том числе лиц призывного возраста, обнаружили в Богодуховском районе Харьковской области.

Установлено, что родственники задержанных, находясь в России, нашли в сети Интернет объявления о перевозке лиц с территории Украины в Российскую Федерацию и договорились об их незаконной переправке с неустановленным лицом в рф. Услуга незаконной переправки одного человека стоила от 400 до 500 долларов США. Для беспрепятственного входа граждан Украины на территорию россии 27-летний организатор контактировал с пограничной службой ФСБ россии.

Россиянин подыскал на территории Украины перевозчика по имени Алексей, доставившего 4 человек к линии разграничения государственной границы со страной-агрессором. Им оказался 27-летний харьковчанин. 11 мая он был задержан правоохранителями.

По указанному факту следователями Богодуховского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Организатору и перевозчику избраны меры пресечения – содержание под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, харьковские полицейские зафиксировали очередное преступление военных рф.

Тэги:  прокуратура, харьков
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