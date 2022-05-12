12.05.2022 11:59 Рита Парфенова

Подробности обстрела танком дома под Харьковом сообщили в полиции (видео, фото)

Харьковские полицейские зафиксировали очередное преступление военных рф.

11 мая полицейские совместно с прокуратурой провели осмотр домовладения в деоккупированом поселке Степанки и фиксацию преступления, передает РЕДПОСТ.

Установлено, что трагедия произошла 27 марта, во время оккупации поселка военными российской федерации. Танк произвел прямой выстрел в частный дом. В результате обстрела погибли 4 человека, двое граждан были ранены.



О ходе трагического события рассказал местный житель Денис. По его словам, утром они увидели танк, направлявший ствол в сторону гражданских.



"Кто-то сказал, что нужно прятаться в доме, все начали переходить. Потом я услышал выстрел, все начало обваливаться, были слышны автоматные очереди, - вспоминает мужчина. – Я побежал из дома в сторону поля. Когда все успокоилось, я вернулся домой и увидел раненых и погибших. Затем мы прятались в погребе и перешли в соседний дом в подвал".





Со слезами на глазах вспоминает утро 27 марта Ольга Карпенко, 30-летняя дочь которой погибла от выстрела российского танка.



"Моя дочь умерла от осколочного ранения. Она страдала почти сутки. Село было под полной оккупацией, поэтому скорая приехать не могла, - вспоминает 52-летняя женщина. - Затем мы 5 дней ждали «зеленого» коридора, чтобы вывезти раненых и тела погибших. Однако коридор не открыли, и погибших решили похоронить на территории домовладения".





Ольга рассказала, что двоих раненых местные жители попытались отвезти в Харьков, однако оккупанты их не пропустили. Людей несколько дней держали в сарае, отобрали вещи и деньги, допрашивали и отвезли в российскую федерацию.

11 мая в поселке Степанки правоохранители провели первоочередные следственные действия. Тела двух погибших мужчин и женщины эксгумированы и направлены на судебно-медицинскую экспертизу в Харьков.





Напомним, следственным отделом Нацполиции начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас решается вопрос определения подследственности в уголовном производстве по Управлению СБУ в Харьковской области.



