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13.05.2022  13:27   Рита Парфенова

Последствия ракетного удара в под Лозовой 13 мая: есть пострадавшая (фото)

Утром 13 мая оккупанты обстреляли один из старостинских округов Лозовской общины.

Последствия обстрела Лозовой 13 мая

Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский, передает РЕДПОСТ.

По его информации, в результате обстрела пострадали около десяти частных домовладений, объект критической инфраструктуры, культурный центр, в нескольких многоквартирных домах выбило окна.

Есть пострадавшие среди гражданских. Одна женщина получила ранения.

Последствия обстрела Лозовой 13 мая

«Подсчитываем и фиксируем последствия. Для обеспечения безопасности больше информации предоставим завтра», - констатировал Зеленский.

Последствия обстрела Лозовой 13 мая

Ранее мы писали, что 11 мая российские военнослужащие нанесли ракетный удар в склад сельхозсырья в Краснопавловке Лозовского района. В результате обстрела погиб работник предприятия.

Тэги:  агрессия россиия, обстрел, лозовая, харьков
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