Последствия ракетного удара в под Лозовой 13 мая: есть пострадавшая (фото)

Утром 13 мая оккупанты обстреляли один из старостинских округов Лозовской общины.
Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский, передает РЕДПОСТ.
По его информации, в результате обстрела пострадали около десяти частных домовладений, объект критической инфраструктуры, культурный центр, в нескольких многоквартирных домах выбило окна.
Есть пострадавшие среди гражданских. Одна женщина получила ранения.
«Подсчитываем и фиксируем последствия. Для обеспечения безопасности больше информации предоставим завтра», - констатировал Зеленский.
Ранее мы писали, что 11 мая российские военнослужащие нанесли ракетный удар в склад сельхозсырья в Краснопавловке Лозовского района. В результате обстрела погиб работник предприятия.
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