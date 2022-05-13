13.05.2022 13:27 Рита Парфенова

Последствия ракетного удара в под Лозовой 13 мая: есть пострадавшая (фото)

Утром 13 мая оккупанты обстреляли один из старостинских округов Лозовской общины.

Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский, передает РЕДПОСТ.

По его информации, в результате обстрела пострадали около десяти частных домовладений, объект критической инфраструктуры, культурный центр, в нескольких многоквартирных домах выбило окна.

Есть пострадавшие среди гражданских. Одна женщина получила ранения.

«Подсчитываем и фиксируем последствия. Для обеспечения безопасности больше информации предоставим завтра», - констатировал Зеленский.

Ранее мы писали, что 11 мая российские военнослужащие нанесли ракетный удар в склад сельхозсырья в Краснопавловке Лозовского района. В результате обстрела погиб работник предприятия.