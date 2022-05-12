12.05.2022 13:49 Рита Парфенова

Последствия ракетного удара по Лозовскому району: фото

11 мая российские военнослужащие нанесли ракетный удар по Лозовскому району.

Как сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский, обстрелу подвергся Старостинский округ, передает РЕДПОСТ.



Вражеский снаряд попал в склад сельхозсырья в Краснопавловке. В результате обстрела погиб работник предприятия.

"Подсчитываем ущерб, обследуем частные дома и объекты инфраструктуры", - рассказал Сергей Зеленский.





Мэр Лозовой отметил, что наземной угрозы Лозовской громаде в настоящее время нет, и тем не менее призвал жителей не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

Напомним, утром 12 мая утром враг обстрелял Дергачи. К сожалению, один человек погиб, 3 пострадавших.