Последствия ракетного удара по Лозовскому району: фото

11 мая российские военнослужащие нанесли ракетный удар по Лозовскому району.
Как сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский, обстрелу подвергся Старостинский округ, передает РЕДПОСТ.
Вражеский снаряд попал в склад сельхозсырья в Краснопавловке. В результате обстрела погиб работник предприятия.
"Подсчитываем ущерб, обследуем частные дома и объекты инфраструктуры", - рассказал Сергей Зеленский.
Мэр Лозовой отметил, что наземной угрозы Лозовской громаде в настоящее время нет, и тем не менее призвал жителей не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.
Напомним, утром 12 мая утром враг обстрелял Дергачи. К сожалению, один человек погиб, 3 пострадавших.
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