12.05.2022 14:08

Приятно и неожиданно: как удивить маму подарком

Мороз, расстояние, плохое настроение — ничто не должно стать преградой, когда речь идет о празднике и поздравлениях вашей матери.

Мама — это не просто человек, который вас родил и вырастил. Она готова сделать все, лишь бы ваша жизнь сложилась лучшим образом. И это нужно ценить.

Подарки — один из языков любви к маме, которым должен владеть каждый ребенок. Именно поэтому мы хотим вам помочь подготовить идеальный сюрприз вашей драгоценной мамуле. Начните с цветов — их реально доставить, даже если вы находитесь в разных уголках земного шара. А чтобы не возникало проблем с подбором других вариантов, читайте нашу подборку идей.

Картина по номерам

Период, когда захочется делать искусство и творить, может прийти внезапно. Но мамуля будет уже к этому готова. Рисование — отличное занятие, чтобы отвлечься, помедитировать и открыть в себе новые грани. Картина по номерам станет хорошей попыткой ворваться в мир искусства. Вы можете выбрать композицию, которая в готовом виде подойдет под дизайн маминого дома или же рисунок по семейному фото — рисовать тогда будет еще приятнее.

Посуда

Знаете, что нужно сделать, чтобы быт был менее “бытовым” и приносил удовольствие? Как минимум на кухне должна быть красивая посуда, которую будет приятно мыть! С ней сервировка стола будет не обычным делом, а увлекательным процессом. Украинские производители делают уникальные дизайны, которые не оставят равнодушной ни одну хозяйку.

Впечатления

Мы предлагаем вам 2 варианта развития событий: подобрать ей индивидуальное занятие или же составить ей компанию и провести время вместе. К счастью Bodo.ua предлагают и то, и другое. Вы можете остановить свой выбор на индивидуальной фотосессии, или же организовать совместный поход в SPA на массаж и косметические процедуры.

Ароматические свечи

Уют — фактор, который говорит нам о том, что мы — дома. Поэтому, даже если она будет находиться в отеле в незнакомого города, но с ней будет аромат дома, ее всегда будет сопровождать чувство спокойствия и защищенности. Разве это не прекрасно?

Натуральная косметика

Это одна из тех вещей, которая никогда не потеряет своей актуальности для всегда неотразимых женщин. И ваша мама одна из тех. При помощи консультации косметолога вы можете подобрать дневной или ночной уход за кожей лица, или же средства для улучшения качества волос. Еще хорошим вариантом будет набор косметики для домашнего SPA.

Украшения

Необязательно дарить бриллианты — оставьте это для ее любимого мужчины. Но вот милые минималистические подвески, браслеты или кольца станут отличным дополнением к ее нежному образу. Популярности набирают украшения с национальной символикой Украины.

Сладости ручной работы

Ваша мама та еще сладкоежка? Тогда ни в коем случае ее нельзя оставлять без мега вкусного и ароматного тортика. Возможно, ее сразят конфеты или кексы, которые были приготовлены исключительно для нее (об этом скажет их дизайн). Но если вы приготовите десерт собственноручно — это будет самым вкусным подарком. Мама точно оценит внимание и потраченное вами время на нее.

Какой вариант вы бы не выбрали, помните, что главное — это искренность ваших чувств и желание порадовать самого близкого в мире человека. Берегите и любите свою маму!