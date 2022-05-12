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12.05.2022  14:17   Виталий Хиневич

В Харьковской области восстанавливают электроснабжение на освобожденных территориях (фото)

Восстановление электроснабжения на освобожденных территориях приходится начинать с разминирования.

Харьковская область саперы и энергетики
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО «Харьковоблэнерго».
 
Сообщается, что на деоккупированной местности остались многочисленные мины и взрывоопасные предметы, поэтому каждый выезд ремонтных бригад АО "Харьковоблэнерго" связан со смертельным риском.
 
Бок о бок с энергетиками работают специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины. Саперы тщательно проверяют маршрут и подходы к энергетическим объектам. Опыт показывает, что враг в достатке оставил коварные сюрпризы — растяжки, минные ловушки, самодельные взрывные устройства, замаскированные под бытовые вещи.
 
Не меньшую опасность представляют артиллерийские и ракетные боеприпасы, которыми усеяна земля после обстрелов.
 
Харьковская область саперы и энергетики
 
Сотрудники ГСЧС предупреждают: трогать или приближаться к ним категорически запрещено!
 
В случае обнаружения необходимо отойти на расстояние 150-200 шагов тем же путем, по которому пришли, обозначить опасное место хорошо видимым ориентиром и сообщить о находке службу спасения по номеру 101. Только после того, как саперы дают добро, к работе приступают энергетики.
 
Харьковская область саперы и энергетики
 
«Изуродованные войной электрические сети и оборудование приходится собирать по частям, словно хирургам, оперирующим тяжелого раненого. Работникам ремонтных бригад опыта не занимать - в казалось бы безысходной ситуации они находят правильное решение и возвращают свет к обесточенным в результате боевых действий домам земляков»,- отметили на предприятии.
 
Напомним, теплосети восстанавливают коммуникации в поврежденных от обстрелов районах Харькова.
 
Источник:   АО «Харьковоблэнерго»
 Тэги:  жкх, харьков
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