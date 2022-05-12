12.05.2022 14:17 Виталий Хиневич

В Харьковской области восстанавливают электроснабжение на освобожденных территориях (фото)

Восстановление электроснабжения на освобожденных территориях приходится начинать с разминирования.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО «Харьковоблэнерго».

Сообщается, что на деоккупированной местности остались многочисленные мины и взрывоопасные предметы, поэтому каждый выезд ремонтных бригад АО "Харьковоблэнерго" связан со смертельным риском.

Бок о бок с энергетиками работают специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины. Саперы тщательно проверяют маршрут и подходы к энергетическим объектам. Опыт показывает, что враг в достатке оставил коварные сюрпризы — растяжки, минные ловушки, самодельные взрывные устройства, замаскированные под бытовые вещи.

Не меньшую опасность представляют артиллерийские и ракетные боеприпасы, которыми усеяна земля после обстрелов.

Сотрудники ГСЧС предупреждают: трогать или приближаться к ним категорически запрещено!

В случае обнаружения необходимо отойти на расстояние 150-200 шагов тем же путем, по которому пришли, обозначить опасное место хорошо видимым ориентиром и сообщить о находке службу спасения по номеру 101. Только после того, как саперы дают добро, к работе приступают энергетики.

«Изуродованные войной электрические сети и оборудование приходится собирать по частям, словно хирургам, оперирующим тяжелого раненого. Работникам ремонтных бригад опыта не занимать - в казалось бы безысходной ситуации они находят правильное решение и возвращают свет к обесточенным в результате боевых действий домам земляков»,- отметили на предприятии.

Напомним, теплосети восстанавливают коммуникации в поврежденных от обстрелов районах Харькова.