12.05.2022 13:35 Виталий Хиневич

Жители Харьковской области получают продуктовые наборы

За прошедшие сутки на пункты выдачи в Харькове, а также в громады области передали еще более 32 тысяч продуктовых наборов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.

Сообщается, что помощь предоставляется по программе "Пакет каждому гражданину", которую инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.

“Вчера мы отгрузили из областного логистического центра еще 32 800 продуктовых наборов. Подавляющее большинство из них передали для харьковчан - на пункты выдачи в отделениях "Новой почты" и "Укрпочты", - сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Также 11 мая продуктовые наборы получили Сахновщинская, Валковская, Нововодолажская, Мерефянская, Люботинская, Высочанская, Натальинская территориальные громады.

Кроме этого, продолжается ежедневная доставка гуманитарных грузов. Так, вчера из областного логистического центра отгрузили еще 47 тонн муки, а также молоко, сливочное масло, питьевую воду. Помощь направили в Печенежскую, Нововодолажскую, Новопокровскую, Золочевскую, Высочанскую громады.

Напомним, в Харькове начали выдачу продуктовых наборов по программе "Пакет каждому гражданину", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.