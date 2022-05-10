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10.05.2022  21:23   Дмитрий Колоней

Найден труп женщины: в Харькове пойман рецидивист

Полицейские Харькова предъявили подозрение мужчине.

Криминал Харьков: Рецидивист убил женщину в квартире по улице Библика и был задержан полицией
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 8 мая 2022 года в квартире по улице Библика найден труп  32-летней убитой женщины. Ее тело обнаружили знакомые.
 
Стражи порядка установили, что убийца - 21-летний неоднократно осужденный за мошенничество и разбойное нападение уроженец Харькова. Он приехал погостить к старшему брату, познакомившему его с подругой своей девушки. Компания распивала алкоголь. После этого 32-летняя пострадавшая с новым знакомым пошли в ее квартиру, где она была убита.
 
Тело умершей направлено в морг для установления точной причины смерти. Следователями открыто уголовное дело о преднамеренном убийстве. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Назначено проведение ряда экспертиз. Задержанному доложено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит тюремный срк до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
 
Напомним, ранее мы писали о мужчине, задушившем поясом человека под Харьковом
 
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Тэги:  убийство, труп, харьков, смерть, библика
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