10.05.2022 21:23 Дмитрий Колоней

Найден труп женщины: в Харькове пойман рецидивист

Полицейские Харькова предъявили подозрение мужчине.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 8 мая 2022 года в квартире по улице Библика найден труп 32-летней убитой женщины. Ее тело обнаружили знакомые.

Стражи порядка установили, что убийца - 21-летний неоднократно осужденный за мошенничество и разбойное нападение уроженец Харькова. Он приехал погостить к старшему брату, познакомившему его с подругой своей девушки. Компания распивала алкоголь. После этого 32-летняя пострадавшая с новым знакомым пошли в ее квартиру, где она была убита.

Тело умершей направлено в морг для установления точной причины смерти. Следователями открыто уголовное дело о преднамеренном убийстве. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Назначено проведение ряда экспертиз. Задержанному доложено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит тюремный срк до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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