Жизнь под землей: дети в харьковском метро делают куклы-обереги (фото)

Вот так, сосредоточенно и с особым интересом, дети самостоятельно могли сделать себе куклу-мотанку. А научила их этому народная мастерица, которая провела мастер-класс для малышей в метрополитене, чтобы их поддержать в такие нелегкие времена.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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