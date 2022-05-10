10.05.2022 21:50

Жизнь под землей: дети в харьковском метро делают куклы-обереги (фото)

Вот так, сосредоточенно и с особым интересом, дети самостоятельно могли сделать себе куклу-мотанку. А научила их этому народная мастерица, которая провела мастер-класс для малышей в метрополитене, чтобы их поддержать в такие нелегкие времена.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



"Очень люблю заниматься с детьми, это мои крылья, это наша жизнь. Мы делаем все для детей. Я пришла делать куклу, куклу-оберег, Берегиню. Мы сегодня с детьми сделали куколки, вот возле меня Александра, ей только 6 лет и она сделала такую ​​куколку, она будет ее оберегать" - рассказывает Марина Дубровская руководитель кружка "Изготовление игрушек-сувениров" КП "Исток" Индустриального района Харькова. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ"Очень люблю заниматься с детьми, это мои крылья, это наша жизнь. Мы делаем все для детей. Я пришла делать куклу, куклу-оберег, Берегиню. Мы сегодня с детьми сделали куколки, вот возле меня Александра, ей только 6 лет и она сделала такую ​​куколку, она будет ее оберегать" - рассказывает Марина Дубровская руководитель кружка "Изготовление игрушек-сувениров" КП "Исток" Индустриального района Харькова.

Главное, говорит женщина, что дети смогут использовать куклу не только для игр, они прежде всего делали для себя оберег, ведь с давних времен мотанка считалась символом добра, благополучия и надежды на светлое будущее.

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