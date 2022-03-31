31.03.2022 13:28 Рита Парфенова

Шесть аварий на водоводах ликвидировали в Харькове

В среду, 30 марта, аварийные бригады Комплекса «Харьковводоснабжения» КП «Харьковводоканал» устранили шесть повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения.

Параллельно было отремонтировано и упорядочено 15 смотровых колодцев, передает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Несмотря на военную агрессию, работники предприятия кадый день проводят комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий. Это – поиск и устранение течений на водопроводах, замена и ремонт трубопроводов, ремонт смотровых колодцев и замена задвижек.



И сегодня коммунальщики приступили к восстановлению поврежденных трубопроводов холодного водоснабжения почти во всех районах Харькова.





Для экономии времени бригад аварийно-восстановительных работ харьковчан просят подобнее сообщать об утечке воды, указывая место самой точки утечки, точный адрес, предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.



Эту информацию можно сообщить круглосуточно по телефону 15-33.

Напомним, за 29 марта 2022 года ремонтники Комплекса «Харьковводоснабжение» после обширного ремонта восстановили снабжение водой в Киевском, Шевченковском, Холодногорском, Московском и Слободском районах, отремонтировали и привели в порядок 12 смотровых колодцев.