Шесть аварий на водоводах ликвидировали в Харькове

В среду, 30 марта, аварийные бригады Комплекса «Харьковводоснабжения» КП «Харьковводоканал» устранили шесть повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения.
Параллельно было отремонтировано и упорядочено 15 смотровых колодцев, передает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Несмотря на военную агрессию, работники предприятия кадый день проводят комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий. Это – поиск и устранение течений на водопроводах, замена и ремонт трубопроводов, ремонт смотровых колодцев и замена задвижек.
И сегодня коммунальщики приступили к восстановлению поврежденных трубопроводов холодного водоснабжения почти во всех районах Харькова.
Для экономии времени бригад аварийно-восстановительных работ харьковчан просят подобнее сообщать об утечке воды, указывая место самой точки утечки, точный адрес, предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.
Эту информацию можно сообщить круглосуточно по телефону 15-33.
Напомним, за 29 марта 2022 года ремонтники Комплекса «Харьковводоснабжение» после обширного ремонта восстановили снабжение водой в Киевском, Шевченковском, Холодногорском, Московском и Слободском районах, отремонтировали и привели в порядок 12 смотровых колодцев.
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