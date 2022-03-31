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31.03.2022  13:13   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 31 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 42 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 755 человек. Выздоровело 272 309 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 27 456 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 38 человек (все из Харькова). 9 человек заболели в Лозовском районе.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 31 марта 2022 года

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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