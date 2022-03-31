31.03.2022 13:13 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 31 марта

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 42 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 755 человек. Выздоровело 272 309 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 27 456 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 38 человек (все из Харькова). 9 человек заболели в Лозовском районе.