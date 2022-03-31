31.03.2022 11:59 Рита Парфенова

В жилмассиве Харькова восстановили подачу воды и тепла на тепловой камере

Подачу воды и отопления восстановили после обстрела на тепловой камере от Центрального теплового пункта на ул. Гарибальди.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает РЕДПОСТ.



Работы оперативно выполнили сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» совместно с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.





«Наши работники не прекращают борьбу за тепло!» – отметили в КП «ХТС».





