В жилмассиве Харькова восстановили подачу воды и тепла на тепловой камере

Подачу воды и отопления восстановили после обстрела на тепловой камере от Центрального теплового пункта на ул. Гарибальди.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает РЕДПОСТ.
Работы оперативно выполнили сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» совместно с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
«Наши работники не прекращают борьбу за тепло!» – отметили в КП «ХТС».
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