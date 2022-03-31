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31.03.2022  11:59   Рита Парфенова

В жилмассиве Харькова восстановили подачу воды и тепла на тепловой камере

Подачу воды и отопления восстановили после обстрела на тепловой камере от Центрального теплового пункта на ул. Гарибальди.

На тепловой камере по Гарибальди восстановили подачу воды и тепла

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает РЕДПОСТ.

Работы оперативно выполнили сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» совместно с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

На тепловой камере по Гарибальди восстановили подачу воды и тепла

«Наши работники не прекращают борьбу за тепло!» – отметили в КП «ХТС».

На тепловой камере по Гарибальди восстановили подачу воды и тепла

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  хтс, харьков
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