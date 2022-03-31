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31.03.2022  11:39   Рита Парфенова

Из Харькова на запад назначен новый поезд

АО «Укрзалізниця» назначает новый поезд №21/22 сообщением Харьков - Трускавец.

Укрзалізниця назначила новый поезд из Харькова

Новый поезд будет курсировать через день со 2 апреля. Отправляться будет из Харькова в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33. В обратном направлении - выезжать из Трускавца в 16:00 и прибывать в Харьков в 10:48, передает РЕДПОСТ.

Также в АО «Укрзалізниця» заявили о завершении активной фазы эвакуации. Поэтому возобновляется продажа билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране. По мнению перевозчика, так юудет обеспечена регулярная прогнозируемая логистика для развития экономики.

В то же время из каждого региона, где есть потребность в эвакуации, будет отправляться минимум один бесплатный рейс в сутки.

Со списком бесплатных рейсов и рейсов с открытой продажей билетов (в том числе международных) можно ознакомиться на сайте https://uz-vezemo.com.

Тэги:  укрзалізниця, поезд, харьков
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