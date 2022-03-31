31.03.2022 11:11 Рита Парфенова

Харьков обстреляли из "градов" 380 раз, – Синегубов

Действия российских оккупантов спрогнозировать сложно, они действуют совершенно хаотично.



РЕДПОСТ

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, за прошедшие сутки российские войска нанесли 47 раз артиллерийских, минометных, танковых, ударов по районам Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ. Зафиксировали около 380 обстрелов из «Града» и «Смерча». В Салтовке враг повредил газопровод, был сильный пожар, сейчас спасатели его локализовали.



Оккупанты массированно обстреливали Дергачи. Один человек погиб, трое получили ранения. В городе разрушили одно из зданий горсовета, повредили многие дома. В этом направлении наши ВСУ работают и постепенно выгоняют врага.



Самой яркой точкой остается Изюм, там продолжаются бои и постоянные обстрелы. Мы ежедневно работаем над открытием "зеленых" коридоров, но пока Россия не дает нам такой возможности, констатировал председатель ХОВА.



Наши Вооруженные Силы удерживают позиции и отбрасывают врага подальше от области.