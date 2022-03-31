Красное зарево над Харьковом: рашисты разбомбили газопровод

После очередного обстрела Харькова бнз газа остались около 34 тысяч потребителей.
В АО "Харьковгоргаз" сообщили, что очередным прямым попаданием снаряда в одном из районов Харькова был разрушен подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм, передает РЕДПОСТ
Из-за активных действий агрессора без газоснабжения осталось около 34 тыс. потребителей.
Активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемая бомбардировка делают невозможным проведение ремонтных работ на данном участке газопровода.
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Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
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