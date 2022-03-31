Детская больница Харькова получила гуманитарку от ХТС

Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» передали гуманитарную помощь Городской клинической детской больнице №16.
Как передает РЕДПОСТ, на предприятии решили помочь больнице, пациенты которой нуждаются в медикаментах и средствах гигиены. Гуманитарную помощь получила главврач медучреждения Виктория Соломахина.
Ранее КП «Харьковские тепловые сети» передало памперсы, средства гигиены и лекарства для новорожденных в село Ульяновка Богодуховского района.
Напоминаем, в Харькове продолжается доставка гуманитарной помощи во все районы города усилиями работников коммунальных предприятий.
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