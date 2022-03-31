31.03.2022 10:23 Рита Парфенова

Детская больница Харькова получила гуманитарку от ХТС

Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» передали гуманитарную помощь Городской клинической детской больнице №16.

Как передает РЕДПОСТ, на предприятии решили помочь больнице, пациенты которой нуждаются в медикаментах и средствах гигиены. Гуманитарную помощь получила главврач медучреждения Виктория Соломахина.



Ранее КП «Харьковские тепловые сети» передало памперсы, средства гигиены и лекарства для новорожденных в село Ульяновка Богодуховского района.



Напоминаем, в Харькове продолжается доставка гуманитарной помощи во все районы города усилиями работников коммунальных предприятий.