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31.03.2022  10:23   Рита Парфенова

Детская больница Харькова получила гуманитарку от ХТС

Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» передали гуманитарную помощь Городской клинической детской больнице №16.

Теплосеть передали гуманитарную помощь детской больнице

Как передает РЕДПОСТ, на предприятии решили помочь больнице, пациенты которой нуждаются в медикаментах и средствах гигиены. Гуманитарную помощь получила главврач медучреждения Виктория Соломахина.

Ранее КП «Харьковские тепловые сети» передало памперсы, средства гигиены и лекарства для новорожденных в село Ульяновка Богодуховского района.

Напоминаем, в Харькове продолжается доставка гуманитарной помощи во все районы города усилиями работников коммунальных предприятий.

 

Источник:   ХТС
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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