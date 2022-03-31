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31.03.2022  09:18   Рита Парфенова

Авиаудар села под Харьковом: погибли мать с ребенком

Во время авиаудара в Изюмщине погибла мать и ребенок

Во время авиаудара в Изюмщине погибла мать и ребенок

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, военнослужащие ВС РФ нанесли авиаудар по с. Слобожанское Изюмского района Харьковской области.

В результате был поврежден жилой дом. В результате взрывных травм погиб 11-летний мальчик и его мать.

Досудебное расследование продолжается.

Во время авиаудара в Изюмщине погибла мать и ребенок

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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