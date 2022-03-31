31.03.2022 09:18 Рита Парфенова

Авиаудар села под Харьковом: погибли мать с ребенком

Во время авиаудара в Изюмщине погибла мать и ребенок

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, военнослужащие ВС РФ нанесли авиаудар по с. Слобожанское Изюмского района Харьковской области.



В результате был поврежден жилой дом. В результате взрывных травм погиб 11-летний мальчик и его мать.



Досудебное расследование продолжается.