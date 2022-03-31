31.03.2022 08:51 Рита Парфенова

В Харькове незаконно торговали алкоголем

Торговца раскрыл один из покупателей, разгуливавший с бутылкой по улице

В одном из районов Харькова патрульные задержали мужчину, незаконно продававшего спиртные напитки, передает РЕДПОСТ.

Во время патрулирования полицейские заметили мужчину, который шел с бутылкой спиртного. Пообщавшись с прохожим, правоохранители выяснили, что тот приобрел алкоголь неподалеку.

Патрульные проверили информацию и нашли магазин, в котором 61-летний харьковчанин осуществлял продажу спиртных напитков через окно.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.