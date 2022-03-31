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31.03.2022  08:51   Рита Парфенова

В Харькове незаконно торговали алкоголем

Торговца раскрыл один из покупателей, разгуливавший с бутылкой по улице

В Харькове незаконно торговали алкоголем В Харькове незаконно торговали алкоголем

В одном из районов Харькова патрульные задержали мужчину, незаконно продававшего спиртные напитки, передает РЕДПОСТ.

Во время патрулирования полицейские заметили мужчину, который шел с бутылкой спиртного. Пообщавшись с прохожим, правоохранители выяснили, что тот приобрел алкоголь неподалеку.

Патрульные проверили информацию и нашли магазин, в котором 61-летний харьковчанин осуществлял продажу спиртных напитков через окно.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  алкоголь, продажа, харьков
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