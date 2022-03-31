31.03.2022 08:31 Рита Парфенова

Харьков на утро 31 марта. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 30 по 31 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 46 оперативных выездов



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8:00 31 марта.

На ликвидацию пожаров, вызванных обстрелами, подразделения ГСЧС совершили 11 выездов, 14 раз выездили на тушение пожаров в экосистемах, 9 раз для помощи населению и разборки завалов, а также ликвидировано 12 возгораний в частном секторе. других причин, не связанных с обстрелами.



Пожары, вызванные обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских и других зданий, возникали в жилых массивах Киевского и Шевченковского районах города Харькова, а также Изюмского, Харьковского и Чугуевского районах области.



Самые крупные из них случились в Киевском районе Харькова, где горели 18 квартир жилого комплекса на площади 2000 кв. и в г. Дергачи Харьковском районе области, где горели 3 частных дома на общей площади около 400 кв.м.



Под завалами разрушенного обстрелами жилого дома в Донецкой ОТГ Изюмского района ГСЧСники нашли тела 2 человека, в том числе ребенка.



Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая артиллерийские боеприпасы и остатки ракет. Были осуществлены 107 привлечений и обезврежены 190 взрывоопасных предметов.