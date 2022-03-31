31.03.2022 13:57 Рита Парфенова

В спальном районе Харькова загорелись многоэтажки после обстрела (фото)

Утром 31 марта спасатели тушили несколько пожаров в районе Северной Салтовки

Около девяти часов утра 31 марта на номер 101 начали поступать единичные сообщения о пожарах на Северной Салтовке, передает РЕДПОСТ.



После вражеского обстрела загорелись около 10 квартир в пяти многоэтажках жилого массива.





По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Двух пожилых женшин спасатели успешно эвакуировали из очагов возгорания.





В ликвидации этих пожаров участвовало 8 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС.