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31.03.2022  13:57   Рита Парфенова

В спальном районе Харькова загорелись многоэтажки после обстрела (фото)

Утром 31 марта спасатели тушили несколько пожаров в районе Северной Салтовки

В спальном районе Харькова загорелись многоэтажки после обстрела

Около девяти часов утра 31 марта на номер 101 начали поступать единичные сообщения о пожарах на Северной Салтовке, передает РЕДПОСТ.

После вражеского обстрела загорелись около 10 квартир в пяти многоэтажках жилого массива.

В спальном районе Харькова загорелись многоэтажки после обстрела

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Двух пожилых женшин спасатели успешно эвакуировали из очагов возгорания.

В спальном районе Харькова загорелись многоэтажки после обстрела

В ликвидации этих пожаров участвовало 8 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

В Харькове загорелись многоэтажки после обстрела В Харькове загорелись многоэтажки после обстрела

В Харькове загорелись многоэтажки после обстрела

В Харькове загорелись многоэтажки после обстрела

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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