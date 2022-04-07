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07.04.2022  12:54   Рита Парфенова

За сутки в Харькове ликвидировали шесть повреждений водопровода

Сотрудники КП «Харьковводоканал» за сутки 6 апреля устранили шесть повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок семь смотровых колодцев.

В Харькове устранили шесть повреждений на водоводах

Об этом сообщили на предприятии, уточнив, что сегодня в работе шесть поврежденных трубопроводов холодного водоснабжения, передает РЕДПОСТ

Районным бригадам аварийно-восстановительных работ приходится восстанавливать водоводы в сложных условиях, рассказал начальник Индустриального района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владимир Сундук.

В Харькове устранили шесть повреждений на водоводах

«В основном приводим в порядок поврежденные от обстрелов трубопроводы холодного водоснабжения. Работаем четко и слаженно, а главное все ремонтники знают, как оперативно действовать в той или иной аварийной ситуации. Коллектив подразделения опытный и высококвалифицированный. Каждый работник, как говориться, находиться на своем месте, а поэтому невыполнимых заданий у нас не бывает. К тому же, дополнительным стимулом для нас всегда есть большая ответственность перед харьковчанами, которых ни в коем случае не можем подвести», - подчеркнул Владимир Сундук.

В Харькове устранили шесть повреждений на водоводах

Коммунальщики просят горожан при сообщениях о порывах указывать место самой точки утечки, точный адрес, предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Эту информацию можно сообщить по телефону 15-33.

Источник:   КП Харьковводоканал
 Тэги:  вода, порыв, харьков
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