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07.04.2022  12:20   Виталий Хиневич

«Харьковчане любят свой город и не отдадут его врагу» - Игорь Терехов

Харьков хорошо укреплен, а украинская армия и территориальная оборона готова дать отпор врагу.


«Харьковчане любят свой город и не отдадут его врагу» - Игорь Терехов
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Харьковского городского головы Игоря Терехова.
 
Игорь Терехов заявил, что харьковчане демонстрируют несгибаемую волю к победе. В вою очередь, территориальная оборона и украинская армия готова дать отпор врагу.
 
«Харьковчане – это особая каста. Мы безумно любим свой город, никому его никуда не отдадим. Харьков всегда был украинским городом. Мы говорим по-русски, но от этого не стали украинцами меньше», - отметил городской голова.
 
Кроме этого, руководитель города сообщил, что 6 апреля выступал на Конгрессе мэров в Женеве, где сообщил, что в городе разрушены более 1,5 тысяч жилых домов. По его словам, участники заседания, в частности, мэры американских и израильских городов, поддержали Харьков и выразили готовность оказывать городу необходимую помощь.
 
Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
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