07.04.2022 11:41 Рита Парфенова

Оперативная обстановка в Харькове на 7 апреля от ХОВА

За минувшие сутки Харьков обстреливали 48 раз – удары были нанесены из РСЗО, артиллерии и минометов.



Фото: Василий Голосной

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Харькова и уничтожать гражданскую инфраструктуру.

Продолжаются обстрелы Харьковской области. Так, в результате вчерашнего артиллерийского обстрела Балаклеи погибли три человека, многие дома разрушены.



Ночью россияне ударили ракетами по Лозовой, пострадавших нет. Председатель ХОВА отметил, что после призывов эвакуироваться неселению в Лозовой и Барвенковом населенные пункты покинули 15 тысяч человек.



Сейчас оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова. "Мы знаем обо всех маневрах и скоплениях сил в Изюмском, Купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные Силы всегда готовы к обороне и держат позиции" - заявил Олег Синегубов.