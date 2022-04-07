Оперативная обстановка в Харькове на 7 апреля от ХОВА

За минувшие сутки Харьков обстреливали 48 раз – удары были нанесены из РСЗО, артиллерии и минометов.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
По его словам, оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Харькова и уничтожать гражданскую инфраструктуру.
Продолжаются обстрелы Харьковской области. Так, в результате вчерашнего артиллерийского обстрела Балаклеи погибли три человека, многие дома разрушены.
Ночью россияне ударили ракетами по Лозовой, пострадавших нет. Председатель ХОВА отметил, что после призывов эвакуироваться неселению в Лозовой и Барвенковом населенные пункты покинули 15 тысяч человек.
Сейчас оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова. "Мы знаем обо всех маневрах и скоплениях сил в Изюмском, Купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные Силы всегда готовы к обороне и держат позиции" - заявил Олег Синегубов.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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