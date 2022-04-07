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07.04.2022  13:37   Рита Парфенова

В Харькове чистят ливневки после зимы (фото)

В Харькове проводятся работы по очистке систем ливневой канализации.

В Харькове проводятся работы по очистке систем ливневой канализации.

После зимы рабочими КП "Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации" проводится комплекс работ по ремонту и прочистке сетей ливневой канализации на многих улицах города.

В Харькове проводятся работы по очистке систем ливневой канализации. В Харькове проводятся работы по очистке систем ливневой канализации.

В Харькове проводятся работы по очистке систем ливневой канализации. В Харькове проводятся работы по очистке систем ливневой канализации.

Тэги:  жкх, ливневка, харьков
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