07.04.2022 13:40 Виталий Хиневич
Военнослужащих русской армии, которые обстреливали Харьковщину, взяли под стражу
Двух солдат, которые могли быть причастны к обстрелу Харьковской области, взяли под стражу.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Сообщается, что по версии следствия в первый день полномасштабного вторжения русских войск на территорию Украины, двое военнослужащих могли быть причастны к обстрелу Харьковщины из артиллерии.
24 февраля 2022 года двое военнослужащих, один из которых был водителем-заряжающим, а другой наводчиком БМ-21 «Град» совершили артиллерийские обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области.
Исполняя приступный приказ, подозреваемые повредили инфраструктурные и жилые объекты в селе Казачья Лопань Харьковской области. После этого военнослужащие ВС РФ пересекли границу Украины и продолжили обстрелы Харьковщины.
В ходе разгрома российской военной колонны Вооруженными Силами Украины двое оккупантов были взяты в плен на территории Харьковской области.
На данный момент злоумышленники находятся под стражей.
Напомним, военнослужащие ВС РФ произвели артиллерийский обстрел
по жилым домам в г. Балаклея Изюмского района.
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