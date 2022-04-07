07.04.2022 13:40 Виталий Хиневич

Военнослужащих русской армии, которые обстреливали Харьковщину, взяли под стражу

Двух солдат, которые могли быть причастны к обстрелу Харьковской области, взяли под стражу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что по версии следствия в первый день полномасштабного вторжения русских войск на территорию Украины, двое военнослужащих могли быть причастны к обстрелу Харьковщины из артиллерии.

24 февраля 2022 года двое военнослужащих, один из которых был водителем-заряжающим, а другой наводчиком БМ-21 «Град» совершили артиллерийские обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области.

Исполняя приступный приказ, подозреваемые повредили инфраструктурные и жилые объекты в селе Казачья Лопань Харьковской области. После этого военнослужащие ВС РФ пересекли границу Украины и продолжили обстрелы Харьковщины.

В ходе разгрома российской военной колонны Вооруженными Силами Украины двое оккупантов были взяты в плен на территории Харьковской области.

На данный момент злоумышленники находятся под стражей.

Напомним, военнослужащие ВС РФ произвели артиллерийский обстрел по жилым домам в г. Балаклея Изюмского района.