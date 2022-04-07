    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Военнослужащих русской армии, которые обстреливали Харьковщину, взяли под стражу
07.04.2022  13:40   Виталий Хиневич

Военнослужащих русской армии, которые обстреливали Харьковщину, взяли под стражу

Двух солдат, которые могли быть причастны к обстрелу Харьковской области, взяли под стражу.

Ракета
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что по версии следствия в первый день полномасштабного вторжения русских войск на территорию Украины, двое военнослужащих могли быть причастны к обстрелу Харьковщины из артиллерии.
 
24 февраля 2022 года двое военнослужащих, один из которых был водителем-заряжающим, а другой наводчиком БМ-21 «Град» совершили артиллерийские обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области.
 
Исполняя приступный приказ, подозреваемые повредили инфраструктурные и жилые объекты в селе Казачья Лопань Харьковской области. После этого военнослужащие ВС РФ пересекли границу Украины и продолжили обстрелы Харьковщины.
 
В ходе разгрома российской военной колонны Вооруженными Силами Украины двое оккупантов были взяты в плен на территории Харьковской области.
 
На данный момент злоумышленники находятся под стражей.
 
Напомним, военнослужащие ВС РФ произвели артиллерийский обстрел по жилым домам в г. Балаклея Изюмского района.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.04 Криминал и происшествия Пункт обеспечения рашистов уничтожили под Харьковом 07.04 Общество «Харьковчане любят свой город и не отдадут его врагу» - Игорь Терехов 07.04 Криминал и происшествия Оперативная обстановка в Харькове на 7 апреля от ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 