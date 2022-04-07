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07.04.2022  14:01   Рита Парфенова

Пункт обеспечения рашистов уничтожили под Харьковом

Пограничники совместно с ВСУ уничтожили в Харьковской области пункт обеспечения российско-оккупационных войск.

Пункт обеспечения рашистов уничтожили под Харьковом

Об успешном проведении операции сообщили в МВД Украины, передает РЕДПОСТ,

"В результате совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Пункт обеспечения оккупанитов засекли беспилотники погранвойск в Харьковской области.  Обнаружили пограничники – операторы беспилотных летательных комплексов в направлении Харькова.

Информацию об объекте передали бойцам Вооруженных сил, которые точно отработали по координатам огнем артиллерии.

Источник:   МВД Украины
 Тэги:  агрессия россии, всу, харьков
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