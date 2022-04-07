Пункт обеспечения рашистов уничтожили под Харьковом

Пограничники совместно с ВСУ уничтожили в Харьковской области пункт обеспечения российско-оккупационных войск.
Об успешном проведении операции сообщили в МВД Украины, передает РЕДПОСТ,
"В результате совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Пункт обеспечения оккупанитов засекли беспилотники погранвойск в Харьковской области. Обнаружили пограничники – операторы беспилотных летательных комплексов в направлении Харькова.
Информацию об объекте передали бойцам Вооруженных сил, которые точно отработали по координатам огнем артиллерии.
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