07.04.2022 14:01 Рита Парфенова

Пункт обеспечения рашистов уничтожили под Харьковом

Пограничники совместно с ВСУ уничтожили в Харьковской области пункт обеспечения российско-оккупационных войск.

Об успешном проведении операции сообщили в МВД Украины, передает РЕДПОСТ,

"В результате совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.



Пункт обеспечения оккупанитов засекли беспилотники погранвойск в Харьковской области. Обнаружили пограничники – операторы беспилотных летательных комплексов в направлении Харькова.

Информацию об объекте передали бойцам Вооруженных сил, которые точно отработали по координатам огнем артиллерии.