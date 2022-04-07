07.04.2022 14:45 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики продолжают перекладывать трубопроводы

КП «Харьковские тепловые сети» даже во время войны и непрекращающихся обстрелов продолжают выполнять свою повседневную работу.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации "Тепловых сетей" бригады ежедневно проводят ревизию и ремонтируют дренажные насосы, занимаются сварочными работами и устраняют дефекты на магистральных, внутриквартальных и внутридомовых сетях.

На предприятии отметили, что работники ХТС не только ликвидируют повреждения, но и продолжают менять старые трубопроводы на новые, чтобы обеспечить харьковчан горячей водой.

Напомним, по состоянию на 6 апреля, горячей водой было обеспечено более 80% домов коммунального жилого фонда Харькова.