Выставка изысканных кукол откроется в Харькове

С 24 февраля по 9 марта в Центре культуры и искусства пройдет выставка «Кукла как искусство. История и современность».
Экспонатами выставки, по словам организаторов, станут изысканные экземпляры: современные авторские куклы, винтажные советские и антикварные куклы из Германии и Франции, передает РЕДПОСТ.
Эта выставка является частью благотворительного проекта «Спеши видеть красоту и делать добро». Во время выставки пройдет благотворительный аукцион – можно будет приобрести любую куклу. Все средства от аукциона пойдут на помощь семьям, где живут дети с редким генетическим заболеванием синдромом Дюшена.
Торжественное открытие выставки пройдет 25 февраля в 17:00. Сама экспозиция будет экспонироваться до 9 марта по адресу: ул. Пушкинская, 62, Центр культуры и искусства, 1-й этаж.
Центр работает: с 11.00 до 19.00, выходные воскресенье и понедельник. Вход свободный при соблюдении действующих требований по предотвращению распространения COVID-19.
Напомним, до 10 марта в Центре культуры на Пушкинской, 62 будет пройдет выставка декоративной росписи Татьяны Землянской «Харьковский оазис», а до 5 марта в галерее «Искусство Слобожанщины» эскпонируется художественная выставка архимандрита Николая (Анатолия Мороза) «Тропами моей памяти».
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