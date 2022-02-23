23.02.2022 13:31 Рита Парфенова

Выставка изысканных кукол откроется в Харькове

С 24 февраля по 9 марта в Центре культуры и искусства пройдет выставка «Кукла как искусство. История и современность».

Экспонатами выставки, по словам организаторов, станут изысканные экземпляры: современные авторские куклы, винтажные советские и антикварные куклы из Германии и Франции, передает РЕДПОСТ.



Эта выставка является частью благотворительного проекта «Спеши видеть красоту и делать добро». Во время выставки пройдет благотворительный аукцион – можно будет приобрести любую куклу. Все средства от аукциона пойдут на помощь семьям, где живут дети с редким генетическим заболеванием синдромом Дюшена.



Торжественное открытие выставки пройдет 25 февраля в 17:00. Сама экспозиция будет экспонироваться до 9 марта по адресу: ул. Пушкинская, 62, Центр культуры и искусства, 1-й этаж.



Центр работает: с 11.00 до 19.00, выходные воскресенье и понедельник. Вход свободный при соблюдении действующих требований по предотвращению распространения COVID-19.

Напомним, до 10 марта в Центре культуры на Пушкинской, 62 будет пройдет выставка декоративной росписи Татьяны Землянской «Харьковский оазис», а до 5 марта в галерее «Искусство Слобожанщины» эскпонируется художественная выставка архимандрита Николая (Анатолия Мороза) «Тропами моей памяти».