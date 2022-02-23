23.02.2022 13:22 Евгений Клочко
В Харькове провели обучение по работе с "Картой харьковчанина"
Команда проекта «X-card» проводит обучение сотрудников торговых сетей – участников проекта.
city.kharkov.ua
Об этом РЕДПОСТ
сообщили в пресс-службе харьковской мэрии. В частности, недавно обучение провели для персонала сети супермаркетов «Восторг». Сотрудникам рассказали, как использовать программное обеспечение, предоставлять дисконт в рамках программы лояльности. Также разъяснили работу горячей линии и другие вопросы, связанные с «Карточкой харьковчанина».
Напомним, что «X-card» - именная, заменяет «E-ticket», предоставляет возможность бесплатно посетить Харьковский зоопарк, а также делать покупки и пользоваться услугами участников проекта по специальной цене. Оформить «Х-card» можно офлайн в центрах предоставления административных услуг, онлайн на Портале электронных сервисов либо воспользовавшись мобильным приложением «Мой Харьков».
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