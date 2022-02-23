В Харькове провели обучение по работе с "Картой харьковчанина"

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Гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды Сегодня дела могут даваться вам неожиданно легко. Так что потратьте время с пользой, на самое важное.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 23 февраля Теплый воздух с юго-запада продолжит определять погоду в Харькове. Среднесуточные температуры удерживаются выше нормы на 6-8°C.