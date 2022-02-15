15.02.2022 15:38 Евгений Клочко

В мэрии назвали причины задержки выдачи "Карт харьковчанина"

Около 600 тысяч «Карточек харьковчанина» планируют выдать харьковчанам до 1 марта 2022 года.

Об этом сегодня, 15 февраля, на аппаратном совещании заявила заместитель Харьковского городского головы – управляющий делами исполкома горсовета Татьяна Чечетова-Терашвили, сообщает РЕДПОСТ

По ее информации, «X-card» уже получили более 417 тыс. человек. В ближайшее время планируется завершить выдачу карт учащимся школ и их родителям, а также преподавателям.

Татьяна Чечетова-Терашвили также подчеркнула, что информацию, которую предоставляют граждане об их социальных гарантиях, проверяют в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, и, к сожалению, некоторые данные оказываются недостоверными.

Она также отметила, что на сегодня поступило 1916 новых анкет на колучение «X-card».

Напомним, «Карта харьковчанина» - именная, заменяет «E-ticket», предоставляет возможность бесплатно посетить Харьковский зоопарк, а также делать покупки и пользоваться услугами участников проекта по специальной цене. Оформить «Х-card» можно офлайн в центрах предоставления административных услуг или онлайн на Портале электронных сервисов либо воспользовавшись мобильным приложением «Мой Харьков».