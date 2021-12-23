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23.12.2021  20:19   Дмитрий Колоней

Помогите найти: на трассе под Харьковом пропала женщина со ссадинами на лице (фото)

Под Харьковом ищут страдающую потерей памяти 67-летнюю Наталью Дорогину.


Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", 17 декабря 2021 года из своего дома в селе Уды Богодуховского (бывшего Золочевского) района Харьковской области в серо-зеленом пальто с песцовым мехом, серой шапке с помпоном и бурке цвета хаки вышла 67-летняя Наталья Алекандровна Дорогина - сероглазая женщина среднего телосложения с коротким седыми волосами.

Особые приметы - ссадины на лице - носу и подбородке слева.

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Позднее женщину видели на трассе в сторону села Окоп. С тех пор она пропала без вести. Наталья Александровна страдает потерей памяти. При наличии информации звонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.   

Напомним, ранее мы писали о том, что пропавшего сотрудника экопарка нашли мертвым в Харькове.

Криминал Харьков: Пропала на трассе к селу Окоп 67-летняя Наталья Дорогина с потерей памяти

 

Тэги:  пропала женщина, розыск, харьков, поиск, потеря памяти, ссадины
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