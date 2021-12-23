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23.12.2021  19:25   Евгений Клочко

Заряжайте гаджеты: где в Харькове не будет электричества 24 декабря (адреса)

В пятницу, 24 декабря 2021 года, в Харькове отключат электричество в части домов пяти районов города.

Отключение электричества в Харькове 24 декабря 2021 года

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго. 

В пятницу, 24 декабря, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:  

Северный район:

  • в-д.Проектный, 4;
  • ул.Клочковская, 11; 14/7; 14/9; 16; 23; 24; 25; 29; 3; 4; 8; 9А;
  • ул.Рымарская, 3/5; 4; 6; 7; 8; 9;
  • ул.Сумская, 7;
  • пл.Конституции, 21/2;
  • пер.Классический, 10; 10Б; 14; 4; 6; 7; 8; 9;
  • спуск Бурсацкий, 2; 2/4; 4; 4/6; 5; 6; 6А; 7; 7/14; 8; 9.

Салтовский район:

  • ул.Адыгейская, 16А; 27;
  • ул.Спортивная, 3;
  • ул.Люсинская, 1; 1А; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8Б; 9; 9А;
  • ул.Малиновская, 17; 21;
  • ул.Маломосковская, 11; 12; 13; 14; 15; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7А; 8; 9;
  • ул.Металлиста, 5; 5А;
  • ул.Семиградская, 60; 65;
  • ул.Тюринская, 1; 1А; 1Б; 2; 2А; 2Б; 3А; 5; 5А; 7;
  • наб.Здоровья, Б/Н; 10; 12; 13; 15; 17; 18А; 2; 4; 5; 6; 9;
  • пр.Московский, 141; 143;
  • пер.Здоровья, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
  • пер.Спортивный, 4А; 4Б; 5; 
  • пр.Московский, 191;
  • пер.Корсиковский, 2А;
  • ул.Владислава Зубенко, 31; 31В5; 37;
  • ул.Гарибальди, 2;
  • ул.Гарибальди, 2;
  • ул.Спортивная, 3;
  • в-д.Загородный, 3;
  • в-д.Ивана Зарудного, 1;
  • в-д.Семиградский, 2;
  • ул.Академика Павлова, 1; 1А; 101; 103; 105; 105А; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115А; 116; 117; 117А; 118; 119; 119А; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130Ч/Д; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 134А; 135; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 139А; 140; 141; 142; 143; 143А; 145; 145А; 147; 147А; 149; 15; 151; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 30/30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 44; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 7; 77; 81; 81А; 83; 83А; 83Б; 83В; 84; 85; 85А; 85Б; 87; 88; 89; 91; 93; 95; 97; 97А; 97Б; 99;
  • ул.Загородняя, 1А; 1Б; 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2Б; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29А; 3; 30; 31; 32; 33; 33А; 34; 34А; 36; 37А; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 5; 50; 51; 52; 54; 56; 56/1; 58; 6; 60; 62; 62/4; 64; 66; 7; 8; 9; 9А;
  • ул.Семиградская, 5А;
  • пер.Весенний, 16; 19;
  • пер.Долинский, 1;
  • шос.Салтовское, 1
  • ул.Ивана Зарудного, 1; 1А; 1Б; 1В; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 1/6; 16; 17; 18; 19; 2; 2АБ; 2Б; 2В; 2Г; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 3А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 45; 47; 5; 53; 55; 6; 6А; 61; 63; 7; 8; 9;
  • ул.Писемского, 15/28;
  • ул.Сахалинская, 10; 11; 12; 12А; 14; 15; 15Б; 16; 17; 18; 19; 2; 2А; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 4; 4А; 4Б; 40; 42; 44; 46/7; 5; 6; 6Б; 7; 8; 8А; 9;
  • ул.Семиградская, 5А;
  • ул.Шполянская, 13; 68;
  • ул.Якутская, 2; 46; 55;
  • пер.Алтайский, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 21; 23; 3; 3А; 5; 7; 8; 8А; 9; 9А;
  • пер.Загородный, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 8Б; 9;
  • пер.Ивана Зарудного, 10; 11; 1/2; 13; 14; 15; 2/4; 3/1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9А;
  • пер.Новый 1-й, 24;
  • пер.Писемского, 21; 23;
  • пер.Подветренный, 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 3; 3А; 4; 6; 7; 8; 9;
  • шос.Салтовское, 1.

Холодногорский район:

  • в-д.Джутовый, 7;
  • в-дЗалютинский, 4;
  • ул.Автомобильная, 8А;
  • ул.Борзенко, 5А;
  • ул.Велишевская, 5; 7;
  • ул.Власенко, 12; 26; 6;
  • ул.Владимирская, 1; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 19А; 19Б; 20; 21; 22; 22А; 2/3; 23; 23А; 23Б; 24; 24А; 24Б; 25; 26; 28; 29; 29А; 29Б; 3; 30; 30А; 30Г; 31; 32; 32А; 32Б; 33/116; 34; 34/47; 35; 36; 36А; 37; 38; 38А; 39; 4; 40; 41; 41А; 41Б; 42; 42А; 42Б; 43; 44; 45; 45А; 46/32; 47; 48; 49; 49Б; 5; 50; 51; 52; 52А; 53; 57; 6; 7; 8; 8А; 9;
  • ул.Гаражная, 14;
  • ул.Гмыри, 18/9; 20/10; 21;
  • ул.Гумилевского, 16;
  • ул.Карташевская, 49; 49А;
  • ул.Китаенко, 1; 1А; 2; 5А; 5В; 5И; 6;
  • ул.Молодости, 4;
  • ул.Москалевская, 40; 40А; 40Б; 40В; 40Д;
  • ул.Свет Шахтера, 14; 16; 20; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 33А; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 45; 4/6; 47;
  • ул.Степная, 10; 10/19; 13; 13/20; 16; 16В; 17; 18; 18/14; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 26А; 26Б; 3; 30; 32; 35; 36; 37; 4; 4/24; 5; 7; 9;
  • ул.Степовая, 11;
  • пр-д.Бугрименко, 24/9;
  • пер.Башлаевский, 5;
  • пер.Бирюковский, 21;
  • пер.Венедеевский, 7;
  • пер.Добродецкого, 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 6;
  • пер.Пушкаровский, 5;
  • пер.Свет Шахтера, 3; 3А;
  • пер.Серафимовича, 4А;
  • пер.Степной, 1; 53;
  • пер.Степной 1-й, 15; 2;
  • пгт.Покотиловка, ул.Автомагистральная, 138.

Центральный район:

  • в-д.Прудный, 3; 5; 6; 8;
  • ул.Киевская, 3;
  • ул.Прудная, 10; 11; 15; 17; 34; 5; 7; 9;
  • ул.Трудовая, 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 34/27; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 43/2; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53/29; 54; 56; 58; 8; 9/21;
  • ул.Физкультурная, 1; 10; 11; 12; 13; 14/2; 15; 17; 18/8; 19; 20; 20/7; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42А; 42Б; 43; 47; 49; 5; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 7Б; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77; 77В; 78; 79; 8; 80/1; 81; 83; 85; 87; 89; 9; 91; 93; 97; 97А;
  • пер.Прудный 1-й, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 2/9; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
  • пер.Прудный 2-й, 10; 11; 1/15; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 21; 22; 28; 3; 30; 32; 34; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
  • пер.Трудовой, 10; 11; 13; 14; 16/7; 17/2; 19; 24/4; 26; 27; 28; 29; 3; 5;
  • в-д.Пушкинский, 10; 11/11А; 3; 3А; 4; 5; 6; 6ХУД МАСТЕРСКАЯ; 7; 7А; 8; 8Б1; 9;
  • ул.Алчевских, 25;
  • ул.Мироносицкая, 44;
  • ул.Пушкинская, 3Б; 63; 65; 67;
  • пл.Конституции, 20;
  • пер.Шевченковский, 1;
  • в-д.Прудный, 3; 5; 6; 8;
  • ул.Киевская, 3;
  • ул.Прудная, 10; 11; 15; 17; 34; 5; 7; 9;
  • ул.Трудовая, 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 34/27; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 43/2; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53/29; 54; 56; 58; 8; 9/21;
  • ул.Физкультурная, 1; 10; 11; 12; 13; 14/2; 15; 17; 18/8; 19; 20; 20/7; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42А; 42Б; 43; 47; 49; 5; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 7Б; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77; 77В; 78; 79; 8; 80/1; 81; 83; 85; 87; 89; 9; 91; 93; 97; 97А;
  • пер.Прудный 1-й, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 2/9; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
  • пер.Прудный 2-й, 10; 11; 1/15; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 21; 22; 28; 3; 30; 32; 34; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
  • пер.Трудовой, 10; 11; 13; 14; 16/7; 17/2; 19; 24/4; 26; 27; 28; 29; 3; 5.
Напомним, 23 декабря 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов пяти районов города.
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  электричество, харьков
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