23.12.2021 19:25 Евгений Клочко

Заряжайте гаджеты: где в Харькове не будет электричества 24 декабря (адреса)

В пятницу, 24 декабря 2021 года, в Харькове отключат электричество в части домов пяти районов города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В пятницу, 24 декабря, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Северный район:

в-д.Проектный, 4;

ул.Клочковская, 11; 14/7; 14/9; 16; 23; 24; 25; 29; 3; 4; 8; 9А;

ул.Рымарская, 3/5; 4; 6; 7; 8; 9;

ул.Сумская, 7;

пл.Конституции, 21/2;

пер.Классический, 10; 10Б; 14; 4; 6; 7; 8; 9;

спуск Бурсацкий, 2; 2/4; 4; 4/6; 5; 6; 6А; 7; 7/14; 8; 9.

Салтовский район:

ул.Адыгейская, 16А; 27;

ул.Спортивная, 3;

ул.Люсинская, 1; 1А; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8Б; 9; 9А;

ул.Малиновская, 17; 21;

ул.Маломосковская, 11; 12; 13; 14; 15; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 7А; 8; 9;

ул.Металлиста, 5; 5А;

ул.Семиградская, 60; 65;

ул.Тюринская, 1; 1А; 1Б; 2; 2А; 2Б; 3А; 5; 5А; 7;

наб.Здоровья, Б/Н; 10; 12; 13; 15; 17; 18А; 2; 4; 5; 6; 9;

пр.Московский, 141; 143;

пер.Здоровья, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

пер.Спортивный, 4А; 4Б; 5;

пр.Московский, 191;

пер.Корсиковский, 2А;

ул.Владислава Зубенко, 31; 31В5; 37;

ул.Гарибальди, 2;

ул.Гарибальди, 2;

ул.Спортивная, 3;

в-д.Загородный, 3;

в-д.Ивана Зарудного, 1;

в-д.Семиградский, 2;

ул.Академика Павлова, 1; 1А; 101; 103; 105; 105А; 107; 108; 109; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115А; 116; 117; 117А; 118; 119; 119А; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 126А; 127; 128; 129; 13; 130Ч/Д; 131; 131А; 132; 133; 133А; 134; 134А; 135; 135А; 136; 137; 137А; 138; 139; 139А; 140; 141; 142; 143; 143А; 145; 145А; 147; 147А; 149; 15; 151; 19; 21; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30А; 30/30А; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 40; 41; 41А; 42; 44; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 7; 77; 81; 81А; 83; 83А; 83Б; 83В; 84; 85; 85А; 85Б; 87; 88; 89; 91; 93; 95; 97; 97А; 97Б; 99;

ул.Загородняя, 1А; 1Б; 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 2Б; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29А; 3; 30; 31; 32; 33; 33А; 34; 34А; 36; 37А; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 5; 50; 51; 52; 54; 56; 56/1; 58; 6; 60; 62; 62/4; 64; 66; 7; 8; 9; 9А;

ул.Семиградская, 5А;

пер.Весенний, 16; 19;

пер.Долинский, 1;

шос.Салтовское, 1

ул.Ивана Зарудного, 1; 1А; 1Б; 1В; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 15; 1/6; 16; 17; 18; 19; 2; 2АБ; 2Б; 2В; 2Г; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 3А; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 45; 47; 5; 53; 55; 6; 6А; 61; 63; 7; 8; 9;

ул.Писемского, 15/28;

ул.Сахалинская, 10; 11; 12; 12А; 14; 15; 15Б; 16; 17; 18; 19; 2; 2А; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 4; 4А; 4Б; 40; 42; 44; 46/7; 5; 6; 6Б; 7; 8; 8А; 9;

ул.Семиградская, 5А;

ул.Шполянская, 13; 68;

ул.Якутская, 2; 46; 55;

пер.Алтайский, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 21; 23; 3; 3А; 5; 7; 8; 8А; 9; 9А;

пер.Загородный, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 8Б; 9;

пер.Ивана Зарудного, 10; 11; 1/2; 13; 14; 15; 2/4; 3/1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9А;

пер.Новый 1-й, 24;

пер.Писемского, 21; 23;

пер.Подветренный, 10; 11; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 3; 3А; 4; 6; 7; 8; 9;

шос.Салтовское, 1.

Холодногорский район:

в-д.Джутовый, 7;

в-дЗалютинский, 4;

ул.Автомобильная, 8А;

ул.Борзенко, 5А;

ул.Велишевская, 5; 7;

ул.Власенко, 12; 26; 6;

ул.Владимирская, 1; 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 19А; 19Б; 20; 21; 22; 22А; 2/3; 23; 23А; 23Б; 24; 24А; 24Б; 25; 26; 28; 29; 29А; 29Б; 3; 30; 30А; 30Г; 31; 32; 32А; 32Б; 33/116; 34; 34/47; 35; 36; 36А; 37; 38; 38А; 39; 4; 40; 41; 41А; 41Б; 42; 42А; 42Б; 43; 44; 45; 45А; 46/32; 47; 48; 49; 49Б; 5; 50; 51; 52; 52А; 53; 57; 6; 7; 8; 8А; 9;

ул.Гаражная, 14;

ул.Гмыри, 18/9; 20/10; 21;

ул.Гумилевского, 16;

ул.Карташевская, 49; 49А;

ул.Китаенко, 1; 1А; 2; 5А; 5В; 5И; 6;

ул.Молодости, 4;

ул.Москалевская, 40; 40А; 40Б; 40В; 40Д;

ул.Свет Шахтера, 14; 16; 20; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 33А; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 45; 4/6; 47;

ул.Степная, 10; 10/19; 13; 13/20; 16; 16В; 17; 18; 18/14; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 26А; 26Б; 3; 30; 32; 35; 36; 37; 4; 4/24; 5; 7; 9;

ул.Степовая, 11;

пр-д.Бугрименко, 24/9;

пер.Башлаевский, 5;

пер.Бирюковский, 21;

пер.Венедеевский, 7;

пер.Добродецкого, 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 6;

пер.Пушкаровский, 5;

пер.Свет Шахтера, 3; 3А;

пер.Серафимовича, 4А;

пер.Степной, 1; 53;

пер.Степной 1-й, 15; 2;

пгт.Покотиловка, ул.Автомагистральная, 138. Центральный район: в-д.Прудный, 3; 5; 6; 8;

ул.Киевская, 3;

ул.Прудная, 10; 11; 15; 17; 34; 5; 7; 9;

ул.Трудовая, 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 34/27; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 43/2; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53/29; 54; 56; 58; 8; 9/21;

ул.Физкультурная, 1; 10; 11; 12; 13; 14/2; 15; 17; 18/8; 19; 20; 20/7; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42А; 42Б; 43; 47; 49; 5; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 7Б; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77; 77В; 78; 79; 8; 80/1; 81; 83; 85; 87; 89; 9; 91; 93; 97; 97А;

пер.Прудный 1-й, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 2/9; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

пер.Прудный 2-й, 10; 11; 1/15; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 21; 22; 28; 3; 30; 32; 34; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

пер.Трудовой, 10; 11; 13; 14; 16/7; 17/2; 19; 24/4; 26; 27; 28; 29; 3; 5;

в-д.Пушкинский, 10; 11/11А; 3; 3А; 4; 5; 6; 6ХУД МАСТЕРСКАЯ; 7; 7А; 8; 8Б1; 9;

ул.Алчевских, 25;

ул.Мироносицкая, 44;

ул.Пушкинская, 3Б; 63; 65; 67;

пл.Конституции, 20;

пер.Шевченковский, 1;

в-д.Прудный, 3; 5; 6; 8;

ул.Киевская, 3;

ул.Прудная, 10; 11; 15; 17; 34; 5; 7; 9;

ул.Трудовая, 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 34/27; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 43/2; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53/29; 54; 56; 58; 8; 9/21;

ул.Физкультурная, 1; 10; 11; 12; 13; 14/2; 15; 17; 18/8; 19; 20; 20/7; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42А; 42Б; 43; 47; 49; 5; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 7Б; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77; 77В; 78; 79; 8; 80/1; 81; 83; 85; 87; 89; 9; 91; 93; 97; 97А;

пер.Прудный 1-й, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 2/9; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

пер.Прудный 2-й, 10; 11; 1/15; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 21; 22; 28; 3; 30; 32; 34; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

пер.Трудовой, 10; 11; 13; 14; 16/7; 17/2; 19; 24/4; 26; 27; 28; 29; 3; 5.

Напомним, 23 декабря 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов пяти районов города.