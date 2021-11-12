12.11.2021 17:10 Лера Кононова

Из Харькова можно будет улететь во Львов

Вскоре харьковчанам станет еще проще добираться до западной культурной столицы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ на пресс-службу Харьковского аэропорта.

Отмечается, что продажа билетов от украинской компании Air Ocean Airlines начнется 12 декабря.

Сама компания была основана чуть больше года назад, однако уже стала первой в стране, осуществляющей регулярные и чартерные перевозки в качестве основного вида деятельности.

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Рейсы будут доступны по четвергам и воскресеньям, вылет будет осуществляться в 14:45, обратный рейс в 12:30.

Перелет на Ан-148 обойдется пассажирам в среднем в полторы тысячи гривен в одну сторону.

Другие новые рейсы компании:

Киев — Амман;

Черновцы — Стамбул;

Черновцы — Киев;

Киев — Львов;

Запорожье — Киев;

Львов — Днепр.

Напомним, украинская авиационная компания МАУ возобновляет прямое воздушное сообщение с Израилем.