12.11.2021 17:10 Лера Кононова
Из Харькова можно будет улететь во Львов
Вскоре харьковчанам станет еще проще добираться до западной культурной столицы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
на пресс-службу Харьковского аэропорта.
Отмечается, что продажа билетов от украинской компании Air Ocean Airlines начнется 12 декабря.
Сама компания была основана чуть больше года назад, однако уже стала первой в стране, осуществляющей регулярные и чартерные перевозки в качестве основного вида деятельности.
Рейсы будут доступны по четвергам и воскресеньям, вылет будет осуществляться в 14:45, обратный рейс в 12:30.
Перелет на Ан-148 обойдется пассажирам в среднем в полторы тысячи гривен в одну сторону.
Другие новые рейсы компании:
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Киев — Амман;
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Черновцы — Стамбул;
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Черновцы — Киев;
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Киев — Львов;
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Запорожье — Киев;
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Львов — Днепр.
Напомним, украинская авиационная компания МАУ возобновляет прямое воздушное сообщение
с Израилем.
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