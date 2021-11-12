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12.11.2021  17:10   Лера Кононова

Из Харькова можно будет улететь во Львов

Вскоре харьковчанам станет еще проще добираться до западной культурной столицы.

Рейсы с Харькова во Львов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ на пресс-службу Харьковского аэропорта.
 
Отмечается, что продажа билетов от украинской компании Air Ocean Airlines начнется 12 декабря.
 
Сама компания была основана чуть больше года назад, однако уже стала первой в стране, осуществляющей регулярные и чартерные перевозки в качестве основного вида деятельности.
 
 
Рейсы будут доступны по четвергам и воскресеньям, вылет будет осуществляться в 14:45, обратный рейс в 12:30.  
 
Перелет на Ан-148 обойдется пассажирам в среднем в полторы тысячи гривен в одну сторону. 
 
Другие новые рейсы компании:
  • Киев — Амман;
  • Черновцы — Стамбул;
  • Черновцы — Киев;
  • Киев — Львов;
  • Запорожье — Киев;
  • Львов — Днепр.
 
Напомним, украинская авиационная компания МАУ возобновляет прямое воздушное сообщение с Израилем.
 
Источник:   Харьковский аэропорт
 Тэги:  харьков, аэропорт
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