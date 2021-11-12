12.11.2021 16:55 Виталий Хиневич

В Харькове дирекция туристического агентства подделывала ПЦР-тесты

Владелец туристического агентства предложил клиенту «фейковый» медицинский документ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что в сентябре текущего года в туристическую фирму обратилась женщина с просьбой подобрать путевку в Турцию или Грецию.

Помимо путевки директор фирмы предложил клиенту приобрести ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию за 500 гривен.

После получения денежных средств женщине выдали необходимые медицинские справки.

В ходе проведения санкционированного обыска была обнаружена и изъята компьютерная техника туристической фирмы, мобильные телефоны, денежные средства, справки о заказе лабораторных исследований.

11 ноября 2021 года руководству фирмы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины.

Данная статья предусматривает штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, цифровой Covid-сертификат о выздоровлении будет оформляться переболевшим коронавирусом украинцам со следующей недели.