02.11.2021 18:34

Константин Немичев продолжает действовать в интересах Михаила Добкина?

Единый кандидат от проукраинских сил Харькова планирует оспаривать результаты выборов.

Константин Немичев, который на выборах городского головы в Харькове занял четвертое место с результатом 4,26%, хочет обратиться в правоохранительные органы, чтобы оспорить результаты волеизъявление харьковчан.

"Сейчас мы будем бороться за украденные голоса – их более 2000, а это не менее 1%. Мы запросили протоколы и планируем обращаться в правоохранительные органы, чтобы оспаривать результаты выборов. Мы это просто так не оставим...", - написал на своей странице в Фейсбук Константин Немичеев.

Примечательно, что заявление националиста Немичева мгновенно подхватил телеграм-канал "Харьков. Бои без правил", который всю предвыборную кампанию неприкрыто поддерживал Михаила Добкина, известного своими пророссийскими взглядами.

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Не стоит также исключать что вся эта суета с судами и пересчетом голосов связана с тем, что Немичев попросту хочет обойти своего ближайшего конкурента из проукраинского сегмента, кандидата от "Европейской солидарности" Владимира Скорика.

Напомним, 21 сентября представитель «Нацкорпуса» Константин Немичев и экс-мэр Харькова Михаил Добкин совместно подали документы на регистрацию кандидатами на должность Харьковского городского головы.