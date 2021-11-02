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02.11.2021  19:00   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП: на трассе под Харьковом погиб пешеход (фото)

Над дороге под Харьковом водитель не заметил пешехода на обочине.

ДТП Харьков: На трассе Мерефа-Павлоград водитель Renault Logan насмерть сбил пешехода
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, авария произошла 1 ноября 2021 года около 19:20 на трассе "Мерефа-Павлоград" в Лозовском районе Харьковской области. 38-летний водитель Renault Logan, который ехал в в сторону города Первомайский, сбил шедшего по обочине 48-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.
 
 
Как объяснил водитель "француза", он не заметил шедшего, так как тот был в темной одежде. Сбив пешехода, мужчина сразу было уехал с места ДТП, но спустя время вернулся и дал все необходимые объяснения. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
ДТП Харьков: На трассе Мерефа-Павлоград водитель Renault Logan насмерть сбил пешехода
 
ДТП Харьков: На трассе Мерефа-Павлоград водитель Renault Logan насмерть сбил пешехода
 
ДТП Харьков: На трассе Мерефа-Павлоград водитель Renault Logan насмерть сбил пешехода
 
ДТП Харьков: На трассе Мерефа-Павлоград водитель Renault Logan насмерть сбил пешехода
 
ДТП Харьков: На трассе Мерефа-Павлоград водитель Renault Logan насмерть сбил пешехода
 
Напомним, ранее мы писали о том, что  28 октября 2021 года на проспекте Героев Сталинграда 72-летнюю харьковчанку на пешеходном переходе сбил автомобиль Infiniti. От удара пешехода отбросило и она попала под колеса встречного автомобиля Daewoo Lanos. Женщина скончалась на месте ДТП.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
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