02.11.2021 18:20

Как правильно выбрать термобелье Norfin

Термобелье Norfin используется, как дополнительная поддева, способствующая эффективному сохранению тепла и выводу лишней влаги. Его предпочитают люди, ведущие активный образ жизни, работающие в условиях улицы, спортсмены, как профессионалы, так и любители.

Термобелье Norfin https://norfin.com.ua/termobele/ идеально подходит для повседневной носки в холод, сохраняет стабильную температуру тела и создает собственный микроклимат, не допуская потения и промерзания. Мягкое, идеально прилегает к телу и не выделяется под основной одеждой, комфортное, не сковывает движений. Но есть один нюанс - важно правильно выбрать термобелье. Для этого нужно знать об особенностях каждого вида.

Что нужно учесть при покупке любого термобелья

Есть базовые параметры, которые нужно учитывать, прежде чем приобрести поддеву любого бренда. Это:

условия эксплуатации - пробежка, рыбалка, поход в горы и прочее;

температурный режим - зима, демисезон;

слой - термобелье может использоваться, как базовый или дополнительный слой одежды;

размер - обхват, рост.

Нижний слой поддевы служит для отвода лишней влаги, средний - для сохранения тепла, верхний - для дополнительной защиты.

Решение под любой запрос благодаря уникальной комбинации материалов

Для холодов производитель Norfin предлагает оригинальную концепцию Норфин III Layers Protection System. Каждый вид поддевы решает определенную задачу. Для производства используются различные ткани:

тканый синтетический материал - для моментального испарения лишней влаги, если при активных физических нагрузках человек потеет, одежда не становится влажной;

флис и микрофлис - благодаря воздушности и пышности эффективно сохраняет тепло;

комбинированный - путем комбинирования флиса и синтетической ткани создается полотно, в зависимости от толщины и процентного соотношения материалов обладающее желаемыми характеристиками.

хлопок - обеспечивает комфорт и сохраняет тепло.

Совмещая базовые ткани, европейский бренд Norfin создал термобелье под любые погодные условия. Обращайте внимание на маркировку и температурный режим.

Линейки термобелья Norfin

Вы можете подобрать термобелье известного бренда для зимы или демисезона с учетом своей физической активности, и навсегда забыть о холоде и дискомфорте. Производитель Norfin предлагает варианты на разные потребности:

Active Line - нижний слой одежды для высокой физической активности в прохладную погоду. Используется эластичный и мягкий материал Meryl Skinlife, в составе которого имеются ионы серебра, обеспечивающие антибактериальную защиту.

Thermo Line 2 - базовый слой для активных видов деятельности в прохладную погоду из чистого полиэстера, легко отводит влагу.

Nord - второй слой, обеспечивающий утепление в сильные холода при высоком уровне активности. При пассивном отдыхе будет работать, как базовый. Комбинированный, материал - Norfleese Micro.

Winter Line - база или дополнительное утепление при низких температурах и небольшой активности, имеет максимальное теплосбережение.

Comfort Line - база для средней активности в умеренно холодную погоду, отличается высокой эластичностью, имеет вставки из микрофлиса в районе поясницы для большей защиты от холода.

Nord Air - отличается особой ячеистой структурой и повышенной воздухопроницаемостью, изготовлен из материала Norfleece Dry, идет как база при умеренных холодах и физической активности.

Overall - для производства использован уникальный материал Norfleece Stretch, обладающий высокой эластичностью, безупречно облегающий тело. Сохраняет тепло как базовый или утепляющий слой одежды в очень сильные холода при средней активности.

Overall PRO - комбинезон из микрофлиса, используемый как второй слой одежды, обеспечивающий отличное утепление при умеренных холодах в состоянии относительного покоя. Имеет плотность 250г/m2.

Cotton Line - годится для умеренно холодной погоды. Благодаря необычному сочетанию двух видов ткани в одном полотне - хлопка (нижний) и полиэстера (верхний) - гарантирует комфорт, тепло, и прекрасный влагоотвод при средней физической активности.

Cosy Line - предназначено для создания второго слоя одежды, позволяет утеплиться по максимуму в самые сильные холода.

Чтобы сделать правильный выбор, учитывайте необходимый уровень утепления и вид деятельности. И размер. Поддева Norfin должна идеально прилегать к телу, но при этом быть достаточной длины, не сковывать движений. Плюсом станут дополнительные вставки - в зонах, максимально подверженных потению, трению, нагрузкам, а также эластичные манжеты, сохраняющие тепло.