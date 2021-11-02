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02.11.2021  18:05   

Представители «Опоры» заявили, что нет оснований утверждать, что Терехов не победил

Председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская заявила, что за параллельными подсчетами голосов кандидат в мэры Харькова Игорь Терехов набрал необходимое количество голосов для победы в первом туре.

Выборы в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Uainfo».
 
Отмечается, что у «Опоры» нет основывающих фактов, которыми можно оспорить победу Терехова на мэрских выборах в Харькове. 
 
«Мы обнародовали результаты параллельного подсчета голосов, которому мы доверяем, он получает 50,06%, то есть победа в первом туре»,- заявила Ольга Айвазовская. 
 
 В тоже время, по мнению Айвазовский есть факты, оценку которым должен дать суд.
 
В свою очередь глава городской партийной организации «Блок Кернеса - Успешный Харьков» Виктория Китайгородская, высказала удивление  как «Опора» могла получить копии протоколов с якобы нарушениями в подсчете голосов, поскольку на многих участках её наблюдатели отсутствовали.
 
Напомним, победителем на выборах мэра Харькова стал Игорь Александрович Терехов, которому отдали голоса более 50% голосовавших.
 
Источник:   Uainfo
 Тэги:  харьков, выборы
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