Представители «Опоры» заявили, что нет оснований утверждать, что Терехов не победил

Председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская заявила, что за параллельными подсчетами голосов кандидат в мэры Харькова Игорь Терехов набрал необходимое количество голосов для победы в первом туре.
Комментариев: 0
Действуйте в рамках поговорки «семь раз отмерь - один отрежь». В любых делах не стоит ждать от окружающих уступок и компромиссов.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. С утра ожидается дождь, который будет идти практически весь день.
Ежегодно 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
влажность:
давление:
ветер: