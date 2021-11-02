02.11.2021 17:50 Дмитрий Колоней

Скандал в аэропорту: из-за харьковского хулигана пассажиров удерживали в самолете

Об инциденте с харьковским дебоширом сообщает очевидец

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, инцидент произошел в самолете из Стамбула. О нем рассказала его пассажирка. Неприятные моменты начались еще до вылета этого рейса из аэропорта в Турции. "Вылетели с опозданием, - сообщает женщина, - искали одного пассажира. Его нашли, привезли отдельно и, когда он садился через два ряда от нашего, я поняла, что он пьян".

Весь перелет с ним были какие-то проблемы. "Когда самолет набрал высоту, старший стюард сделал какой-то выговор сидящему напротив мужчине. Затем позже замечание получил и тот опоздавший. Его несколько раз просили надеть маску. Еще спустя время девушка, сидящая рядом с пьяным опоздавшим, встала и попросила ее пересадить", — написала пассажирка самолета.

Однако на этом "приятные сюрпризы" во время поездки не закончились.

"Через некоторое время стюард опять проводил разъяснительную беседу. Мы думали, на тему маски, но... Когда самолет приземлился, старший стюард подошел к опоздавшему и спросил: вы снова курили? На весь салон раздалась речь: уважаемые пассажиры, займите свои места и не покидайте их до приезда полиции.

У мужчины забрали паспорт и посадочный. Мы просидели еще 15 минут пока приехала полиция, забрала нарушителя и только после этого мы смогли выйти из самолета", — сообщила харьковчанка.

Напомним, ранее мы писали о пьяной драке , которую устроили в больнице под Харьковом двое братьев-пациентов. Скандал произошел по прибытии в медучреждение мужчин "под шофэ", после аварии на мотоцикле.