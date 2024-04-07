07.04.2024 07:30 Рита Парфенова

7 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 7 квітня у багатьох країнах відзначають Всесвітній день здоров’я.

Щороку 7 квітня у багатьох країнах відзначають Всесвітній день здоров’я.

Всесвітній день здоров'я веде свій відлік із 1948 року. Проте два роки, до 1950-го, захід проводився не 7 квітня, як сьогодні, а 22 липня. Спочатку дата – 22.06. – було визначено на честь затвердження Статуту організації охорони здоров'я. Потім її було змінено на 7.04. - День створення ВООЗ.



ВООЗ присвячує кожен щорічний Всесвітній день здоров'я будь-яким темам та проводить різноманітні пропагандистські заходи, як цього дня, так і тривалий час після 7 квітня. Зокрема їм приділяють увагу Генеральний секретар ООН та Генеральний директор ВООЗ у своїх щорічних посланнях, присвячених цьому дню.

Тему Всесвітнього дня здоров'я 2024 р. було сформульовано як «Моє здоров'я – моє право».



Тема цього року покликана сприяти утвердженню права кожної людини, де б вона не знаходилася, на якісне медичне обслуговування, освіту та інформацію, а також на безпечну питну воду, чисте повітря, належне харчування, якісне житло, гідні умови праці та екологічну обстановку та свободу від дискримінації.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобних Георгія та Даниїла.



За Юліанським календарем, 7 квітня у церковному календарі — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадцяти найбільших свят у православному календарі після Великодня.



Назва — Благовіщення — передає головний сенс пов’язаної з ним події. Цього дня архангел Гавриїл повідомив Діві Марії, що вона народить Ісуса Христа — Сина Божого та Спасителя світу.



Згідно з повір'ями, на Благовіщення Бог благословляє землю, рослини та «будь-яке дихання», а значить, після свята можна приступати до польових робіт.



З Благовіщенням у народі пов'язані деякі старовинні звичаї. Кажуть, що у Благовіщення «птах гнізда не в'є, дівиця коси не плете», тобто всяка робота вважається гріхом.



Благовіщення вважається жіночим святом. Цього дня дівчата та жінки могли просити у Богородиці про вдале заміжжя, щасливу долю, сімейне благополуччя, здоров’я для дітей.



У день доброї звістки прийнято творити добрі та милосердні справи – відвідувати дитячі будинки та притулки, ув'язнених у в'язницях. Великою справою стане також відвідування тяжкохворих у хоспісах.



Щоб рік був спокійним та вдалим, здоров'я не підводило, родина була поряд, треба обов'язково з'їсти просфору. Крихітки цього церковного хліба навіть змішували з насінням для отримання кращого врожаю.



Цього дня усім, хто поститься, дозволяється вживати в їжу рибні страви.

Що не можна робити 7 квітня

Рукоділля та будь-яку фізичну роботу варто відкласти.

Не можна плести косу.

Не варто запалювати свічки і давати будь-що у борг.

Також цього дня

У 1348 році в Празі засновано Карлів університет, один із найстаріших у Європі та перший слов'янський університет.



1795 – у Франції прийнято закон, який запровадив метричну систему заходів та визначив одиниці довжини – метр та маси – кілограм. Надалі на метричну систему заходів перейшли майже всі країни світу.



1827 – англійський фармацевт Джон Вокер продав адвокату Ніксону перші сірники. Причому винайшов він їх випадково ще 1826 року.



1927 – американський вчений Г. Айвс продемонстрував перший у світі відеотелефон. Щоправда, зображення приймалося лише однією стороною.



1939 – народився Френсіс Форд Коппола, американський кінорежисер, сценарист та продюсер, володар чотирьох «Оскарів» («Хрещений батько», «Апокаліпсис сьогодні»).



1954 – народився Джекі Чан (справжнє ім'я Конг Сунг Чан), гонконгський та американський актор, режисер і продюсер, постановник трюків («Зброя бога», «Розбірки в Бронксі», «Удар блискавки»).



1964 – народився Рассел Кроу, новозеландський актор. За виконання головної ролі у фільмі "Гладіатор" отримав "Оскар" у 2001 році.



1964 – IBM повідомляє про народження легендарної System/360. Мейнфрейми цього довго лідирували над ринком і становили основу комп'ютерного парку більшості країн світу. У СРСР відомі як системи з маркою ЄС ЕОМ.



1975 – у Парижі відбувся останній концерт Deep Purple за участю Річі Блекмора. Річі намагалися знайти заміну в особі Томмі Боліна, нічого хорошого з цього не вийшло, був випущений лише один посередній альбом Come Taste the Band.



1983 – народився Євген Кошовий, учасник «Студії «Квартал-95».



1994 – початок геноциду в Руанді (вбивство прем'єр-міністра та бельгійців з охорони, за 100 днів загинуло 937 тисяч осіб). Відзначається як Міжнародний день пам'яті про геноцид у Руанді.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Сава, Тихін, Юстін.

за Юліанським календарем: Іван, Іларіон, Марія, Родіон, Сергій, Юлія.