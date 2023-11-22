22.11.2023 07:30 Рита Парфенова

22 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 22 листопада у світі відзначається добре сімейне свято – Міжнародний день сина.

Історія появи цього свята невідома. Однак Всесвітній день синів встиг завоювати любов у населення нашої планети, тому що всі люблячі батьки прагнуть дати своїм дітям, своїм синам – майбутнім батькам, все найкраще, щоб їхнє життя було сповнене статком і любов'ю. Тому 22 листопада всі мами, тати, їхні сини чують на свою адресу вітання та найкращі побажання.



У День синів зазвичай усі батьки маленьких хлопчиків балують чад різними смаколиками та домашніми солодощами. Однак головний подарунок, який батьки можуть зробити у це свято, подарувати дітям кохання та приємні слова. Також це прекрасний привід висловити подяку своїй дитині за те, що вона зробила життя батьків набагато красивішою, осмисленішою, сказати про те, як вони пишаються своїм сином, її успіхами, заслугами та закріпити все це символічним подарунком.

Православні (церковні) свята

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого апостола Філімона та тих, хто з ним.



За Юліанським календарем, 22 листопада православна церква вшановує пам’ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила в Константинополі (зараз — Стамбул, Туреччина) у V столітті.

Прикмети дня

Народне свято Матрени зимові відзначається 22 листопада (за старим стилем – 9 листопада). Віруючі православної церкви в цей день вшановують пам'ять преподобної Матрони Константинопольської. Цього дня молилися перед іконою «Скоропослушниця» про прозріння очей, кульгавість, за дітей, про бажання мати здорову дитину, про порятунок із полону та при аварії корабля.



На Матрену було прийнято заварювати лікувальні трави та коріння, які збиралися наприкінці літа та восени. Трави «заварювали-запарювали» у вигляді настоїв та відварів, сортували цілющі коріння, проводили ревізію лікарських засобів, щоб було чим узимку лікувати різні хвороби.

Також було прийнято перебирати речі та ті, що стали малі, та прати, щоб віддати бідним та жебракам. Це був день, коли потрібно було позбутися непотрібних речей, особливо тих, що вийшли з вжитку. Адже кожна зіпсована річ «забруднює» будинок, несе у нього хвороби та невдачі.

Крім того, існувало повір’я, що сон, який наснився в ніч на 22 листопада, здійсниться наступного дня.



Казали, що «з зимової Матрени зима встає на ноги». Цього дня за прикметами судили про погоду найближчими днями. Іній обіцяв морози, а туман — відлиги. Про майбутнє потепління говорили і гуси, що вийшли на лід у пошуках відкритої води. А от якщо на Матрену видавалася хмарна та сніжна погода, це віщувало непогожий травень. Цього дня можна було передбачити майбутній урожай: іній обіцяв урожай вівса, а дощ — пшениці.

Що не можна робити 22 листопада

За народними переказами, не можна стригти на фарбувати волосся.

Не можна цього дня віддавати іншим свій старий одяг.

Важку фізичну роботу варто відкласти.

Також цього дня

У 1604 році 26-річний король Іспанії Філіп III, в чиє правління дворовий етикет був доведений до немислимої досконалості, обгорів, заснув біля каміна, тому що не могли відшукати того єдиного гранда, який мав право спонукати крісло короля.



1808 – народився Томас Кук, англійський підприємець, засновник першої у світі туристичної агенції.



1890 – народився Шарль де Голль, французький військовий та громадський діяч. Перший президент П'ятої Республіки.



1896 – народився Андре Жид, французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1947).



1906 – на міжнародній конференції в Берліні було ухвалено угоду про використання сигналу «SOS» як заклик про допомогу.



1928 – у Парижі відбулося перше виконання оркестрової п'єси Моріса Равеля «Болеро».



1958 – народилася Джеймі Лі Кертіс, американська кіноактриса.



1960 – з конвеєра запорізького заводу «Комунар» (якого пізніше було перейменовано на «Запорізький автомобілебудівний завод») зійшла перша промислова партія автомобілів «Запорожець» - ЗАЗ-965. Зразком послужив італійський "FIAT 600". До речі, відома машина була не лише в СРСР, а й за кордоном, де вона продавалася під брендом Yalta. "Горбатий" "Запорожець" випускався в первісному вигляді аж до 1962 року, а далі ця машина була модифікована в інші модельні ряди.



1968 - в Англії вийшов подвійний альбом "Бітлз" "The Beatles", прозваний "Білим альбомом" через незайману білизну свого конверта.



1975 – в Іспанії відновлено монархію – після смерті диктатора Франсіско Франко влада в країні перейшла призначеному їм спадкоємцю, 37-річному принцу Хуану Карлосу Бурбону, який цього дня став королем Іспанії.



1976 – народився Вілле Германі Вало, фінський рок-музикант, композитор, поет та співак, лідер гурту «HIM» («His Infernal Majesty»).



1977 – почалися польоти «Конкорду» з Парижа та Лондона до Нью-Йорка.



1984 – народилася Скарлетт Йохансон, американська кіноактриса.



1986 – Майк Тайсон завоював титул WBC у надважкій вазі, ставши наймолодшим чемпіоном світу в історії боксу.



1987 – у Чикаго стався найвідоміший випадок вторгнення у телевізійний ефір – під час показу серіалу «Доктор Хто» на екрані на півтори хвилини з'явилася людина в масці героя науково-фантастичного серіалу Max Headroom, який встиг проговорити різну дурницю, скинув штани та його побила муму невідома жінка, після чого сигнал перекрили. Зловмисника, який втрутився в ефір, не знайдено.



1993 – Вірменія запровадила свою національну валюту – драм.



2004 – в Україні розпочалася Помаранчева революція, вона ж – Майдан.



2010 – початок безстрокової акції протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні.

Іменинники сьогодні

за Новоюліанським календарем: Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Сава, Федір.

за Юліанським календарем: Антон, Віктор, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Матрена, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Теодор, Тимофій, Федір, Ян.