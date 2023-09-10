10.09.2023 07:30 Рита Парфенова

10 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні Україна відзначає два «ковзні» свята – День танкіста та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

Другої неділі вересня танкісти України відзначають своє професійне свято – День танкіста.



Свято було започатковано у серпні 1997 року Указом Президента на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ та танкобудівників України, враховуючи їхні заслуги у роки Другої світової війни та з метою виховання воїнів-танкістів Збройних Сил України на кращих традиціях попередніх поколінь.



До складу механізованих та танкових військ Сухопутних військ України входять механізований полк, механізовані та танкові бригади.



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День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості відзначається в Україні щороку другої неділі вересня з 1993 року.



Україна має давні традиції у сфері видобутку та використання нафти та природного газу. Промисловий видобуток нафти в Україні почався у 18 столітті, і вже 1909 року в Прикарпатті видобувало 2 мільйони тонн нафти. Газова промисловість бере свій початок із введення в експлуатацію Дашавського газового родовища та будівництва першого газопроводу Дашава – Стрий у 1924 році.

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Щорічно 10 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проводить Всесвітній день запобігання самогубствам.



Щороку з планети зникає мільйонне місто. Населення цього міста вмирає не від старості, не від хвороби, навіть не від нещасного випадку – щороку населення величезного міста добровільно, за власним вибором, сягає небуття.



За поширеністю випадків суїциду лідирують розвинені країни. Першість належить країнам Східної Європи. У Японії щорічно кінчають життя самогубством приблизно 30 тисяч жителів. Найменші показники — у Латинській Америці та ісламських країнах. По Африці статистичних даних практично немає.



Тому Міжнародна асоціація запобігання самогубствам у співпраці з ВООЗ закликає громадськість та владу проводити у цей день заходи та акції щодо зміцнення почуття відповідальності за порятунок життя людей, які можуть бути втрачені внаслідок суїциду.

Народні прикмети

10 вересня вшановується пам'ять Анни Пророчиці. До цього дня закінчували жати хліб на полях та влаштовували пишні гуляння. Наші пращури славили врожай, починались веселі осінні ярмарки. Люди не даремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі.

Що не можна робити 10 вересня

Рекомендують цього дня не ходити до батьків нареченої та свататися.

В давнину вважали, що цього дня легко заблукати, тому не варто ходити в ліс.

Не можна конфліктувати та думати про погане.

Також не можна залишати у полі зерно.

Також цього дня

1894 – у Лондоні оштрафований перший водій за керування автомобілем у п'яному вигляді – таксист Джордж Сміт. Не впоравшись із керуванням, він в'їхав точно у двері будинку. Штраф становив 1 фунт стерлінгів.



1894 – народився Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург,



1899 – народився Вольф Мессінг, телепат, гіпнотизер, ясновидець, людина-загадка.



1912 – народився Херлуф Бідструп, знаменитий датський художник-карикатурист.



1914 – народився Роберт Уайз, американський кінорежисер, володар двох Оскарів (Вестсайдська історія, Звуки музики).



1918 – журналіст та історик Чарльз Репінгтон першим назвав поточну війну Першої світової.



1938 – народився Карл Лагерфельд, німецький модельєр, творець парфумів та фотограф.



1945 – народився Хосе Фелісіано, пуерториканський музикант, сліпий від народження. З 1963 року він регулярно записує платівки, був лауреатом премій «Греммі», написав музику до популярного у 70-х роках фільму «Золото Маккени».



1950 – народився Джо Перрі, гітарист та один із засновників гурту «Аероміт».



1954 – народився Дон «Дракон» Вілсон, американський актор, зірка «каратешних» бойовиків.



1958 – народився Кріс Коламбус, американський кінорежисер («Місіс Даутфайр», «Одна хата», «Двохсотлітня людина», «Гаррі Поттер і філософський камінь»).



1960 - народився Колін Ферт, англійський актор ("Mamma Mia!", "Англійський пацієнт", "Щоденник Бріджет Джонс", "Гордість і упередження").



1960 – на конференції у Багдаді (10–14 вересня) створено Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК).



1968 – народився Гай Річі, англійський кінорежисер («Карти, гроші та два стволи», «Рок-н-рольщик», «Великий куш», «Шерлок Холмс»), колишній чоловік Мадонни.



1981 – знаменита картина «Герніка» Пабло Пікассо повернулася до Іспанії та поміщена в мадридському музеї Прадо.



1988 – в Одесі розпочався перший конкурс комедійних фільмів «Золотий Дюк».



1993 – на телеканалі Fox Television відбулася прем'єра першого епізоду культового американського фантастичного телесеріалу років «Секретні матеріали».



1996 – ООН затверджує Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.



2008 – у ЦЕРНі (Європейській раді з ядерних досліджень – від фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) відбувся пробний запуск усіх ділянок ВАК (Великого андронного колайдера).



Іменини відзначають: Анатолій, Ганна, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Григорій, Данило, Денис, Юхим, Захар, Іван, Ігнатій, Іларіон, Інеса, Карл, Лаврентій, Леонтій, Лук'ян, Макар , Мойсей, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сава, Сергій, Степан, Сусанна, Федір.